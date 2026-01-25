Femminicidio di Anguillara, Claudio Carlomagno sorvegliato a vista in carcere dopo la morte dei genitori

Claudio Carlomagno, reo cofesso del femminicidio della moglie, è venuto a conoscenza della morte dei genitori, trovati impiccati ieri a Anguillara nella loro villetta a una trave del portico del giardino. L’uomo ora è sorvegliato a vista nel carcere di Civitavecchia dove è detenuto da quando, domenica scorsa, è stato scoperto il corpo di Federica Torzullo, uccisa con 23 coltellate il 9 gennaio. Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, definiti da tutti brave persone, prima di togliersi la vita hanno lasciato nell’abitazione romana dell’altro figlio, Davide, un messaggio per spiegare i motivi dell’estremo gesto. Poche parole in cui avrebbero espresso l’incapacità di reggere il peso della tragedia che ha travolto la famiglia. Verrà effettuata l’autopsia domani o dopodomani sui corpi dei coniugi per chiarire le cause e la dinamica del duplice suicidio e raccogliere elementi utili alle indagini. Maria Messenio, 65 anni, ex poliziotta, assessore alla sicurezza del comune, si era dimessa dopo l’arresto del figlio. Si è appreso, inoltre, che negli ultimi giorni la donna si camuffava, indossando occhiali scuri e una parrucca, per girare in paese sfuggendo agli sguardi. Sotto choc la comunità di Anguillara Sabazia, alle porte di Roma. “Una storia terribile, un altro orrore, siamo attoniti” ha dichiarato Stefania, la sorella di Federica Torzullo, commentando la morte dei Carlomagno.