Donald Trump ribadisce le critiche all'Europa per l'immigrazione e l'energia e conferma il negoziato con l’Iran

Donald Trump ha criticato l'Europa per l'immigrazione e l'energia. “E’ irriconoscibile” ha detto Donald Trump, intervenendo a Washington al National Prayer Breakfast, occasione per toccare vari temi. “L'Iran sta negoziando perché non vuole essere colpito. Abbiamo una grande flotta che sta andando lì", ha dichiarato il presidente Usa alla vigilia dei colloqui con gli Stati Uniti, previsti per domani in Oman, con al centro il programma nucleare di Teheran. "Stiamo lavorando per mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina” ha ribadito il leader americano, parlando di politica estera. "Ho messo fine alla guerra a Gaza. Abbiamo la pace in Medio Oriente ma si può avere pace solo attraverso la forza e noi abbiamo forza", ha continuato Trump.

“A molti piace sempre dire che Trump è un dittatore. Lo adorano. Io non sono un dittatore” ha dichiarato Donald Trump alla National Prayer Breakfast nel suo lungo discorso intervallato da applausi e risate. "Non dormo in aereo, mi piace guardare se vedo missili e nemici", ha aggiunto il capo della Casa Bianca.

“Joe Biden è stato il peggior presidente della nostra storia, ma non aveva idea di esserlo quindi non si offende" ha detto Donald Trump, attaccando il suo vecchio rivale. “Fortunatamente non ha idea di cosa sto dicendo. Ci sta guardando ed è contento di quello che sto dicendo", ha aggiunto il tycoon.

“Hanno truccato la mia seconda elezione. Dovevo vincerla, mi serviva per il mio ego. Avrei avuto un brutto ego per il resto della mia vita. Invece ora ho un grande ego, battere quei lunatici è stato incredibile. Che sensazione meravigliosa", ha ammesso Donald Trump riferendosi ai democratici.

"Non so come una persona di fede possa votare i democratici. Non lo so proprio. Ho fatto più io per la religione che qualsiasi altro presidente, di sicuro nella storia moderna. I democratici sono contro la religione. Penso che probabilmente riuscirò ad andare in Paradiso. Non sono il candidato perfetto ma ho fatto molte cose buone per le persone perfette", ha sottolineato Trump. “Se si vuole avere un grande paese, bisogna avere religione, Bisogna avere federe. Bisogna avere Dio", ha detto ancora il tycoon, invitando il 17 maggio tutti gli americani al National Mall di Washington per "ringraziare l'America unico Paese sotto Dio".



