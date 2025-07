Il maltempo colpisce il Nord Italia, nubifragio nel Milanese, una vittima e due feriti, il Sud soffoca per il caldo

Un primo weekend di luglio che ha diviso l’Italia: al Nord la forte ondata di maltempo, mentre il Sud fa i conti con il caldo estremo. E proprio in Lombardia si registra una vittima. Si tratta di una donna di 63 anni, residente a San Vittore Olona, morta nel pomeriggio a Robecchetto con Induno, nell’Alto Milanese. È stata colpita da un grosso albero caduto a causa del forte vento. Altre due persone, un uomo di 70 anni e una donna di 68, sono rimaste ferite. Le condizioni meteorologiche estreme hanno costretto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a lanciare un appello alla prudenza attraverso i social: "Evitate spostamenti non necessari almeno fino a sera". Ha scritto. Il capoluogo lombardo è stato colpito da forti precipitazioni. Decine gli interventi dei Vigili del Fuoco.





I temporali violenti al Nord

Un fulmine ha colpito in serata un Treno Italo che viaggiava sulla linea Milano-Roma, il convoglio si è fermato improvvisamente nella zona di Melegnano, provocando ritardi. A Genova si registra una forte grandinata. In Toscana, a Firenze, alcuni alberi sono caduti su auto in sosta, a Montespertoli un fulmine ha spaccato in due un cipresso. In 12 ore sono stati rilevati ben 27.000 fulmini sulla regione. Anche il Veneto è stato colpito duramente: a Vicenza sono stati cancellati gli ultimi eventi della Notte Bianca. L’allerta meteo, che è stata alzata da gialla ad arancione, resterà attiva almeno fino a martedì 8 luglio.





Supercelle

Gli esperti del meteo imputano la causa di questa forte ondata di maltempo alle temperature elevate e all’umidità dell’aria. Sono questi i fattori ideali per lo sviluppo delle cosiddette “supercelle”, imponenti strutture temporalesche che sono alimentate da un “mesociclone”, ossia da una zona di bassa pressione che imprime una rotazione all’intero sistema.





Caldo al Centro-Sud

Se a Nord in queste ore si combatte contro il maltempo, al Sud a dominare è ancora il caldo opprimente e le temperature rimarranno elevate almeno fino a martedì. Sono previsti picchi di 30 gradi e oltre anche in Sicilia e Puglia. A Bisceglie, nel nord Barese, un improvviso acquazzone ha colpito il mercato serale, rovesciando bancarelle e danneggiando la merce. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito





Le previsioni per i prossimi giorni

I meteorologi prevedono che la situazione dovrebbe migliorare già nel pomeriggio di lunedì. Nuovi temporali sono in arrivo in serata, soprattutto nel Nord-Est. Martedì l’instabilità riguarderà l’Appennino centrale. Il ritorno dell’anticiclone africano, con una nuova impennata delle temperature su tutta la penisola è previsto invece da metà settimana.