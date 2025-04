Dazi al 10% sulle importazioni da oggi in vigore. Giorgetti, sangue freddo e niente panico. Tajani, tocca all'Ue trattare con Trump

Alla kermesse di Cernobbio sono i dazi trumpiani a tenere banco. Dopo le ultime due sedute nere per i mercati finanziari, paragonabile al crollo dopo l’11 settembre, e l’entrata in vigore oggi delle tariffe globali fissate dal presidente americano al 10% sulle importazioni, oggi il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti invita a non cedere al panico. E dal vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani arriva l'appello agli imprenditori a non scappare dall'Italia.

GIORGETTI, SANGUE FREDDO E NIENTE PANICO

“Siamo impegnati in una de-escalation con l'amministrazione Trump. Il messaggio è che non bisogna pigiare il bottone del panico” le parole del ministro dell’Economia. “Come governo dobbiamo cercare di mantenere il sangue freddo e valutare gli impatti ed evitare di partire con una politica di controdazi che potrebbe essere semplicemente dannosa per tutti e per noi” ha aggiunto Giorgetti.

Nella sua ricetta, inoltre, c’è anche la proposta di mettere in stand-by le regole di bilancio europee, con la crisi dettata dai dazi, così come avvenne con il Covid.

TAJANI, TOCCA ALL’UE TRATTARE CON TRUMP

E dal vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani arriva l'appello agli imprenditori a non scappare dall'Italia. Poi Tajani ricorda che i rapporti commerciali con gli Stati Uniti sono di competenza dell'Unione Europea. Una replica alla Lega che continua a spingere per una trattativa bilaterale tra Italia e Stati Uniti sui dazi. Non manca poi un ragionamento sulle critiche al governo da parte delle opposizioni “io non ho capito cosa vuole la sinistra, dice che l'Ue deve fare in fretta ma non capisco cosa vuole. A parte qualche vaffa che mi mandano, non sanno dire...è un po' poco in politica commerciale. Noi invece abbiamo le idee molto chiare” ha sottolineato il leader di FI e vicepremier Antonio Tajani al consiglio nazionale del partito.