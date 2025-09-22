Legge di bilancio: previsto il blocco automatico per i dipendenti pubblici che hanno debiti con il fisco

Nuova stretta per il rapporto tra fisco e dipendenti statali. Nella manovra economica 2025 è stata inserita una norma che riguarda i dipendenti pubblici. La misura scatterà dal 1 gennaio del 2026. Gli interessati sono coloro che hanno cartelle esattoriali non pagate per almeno 5 mila euro e percepiscono più di 2.500 euro al mese. Una quota del suo stipendio potrà essere bloccata automaticamente fino a quando il debito non sarà saldato. La trattenuta diretta, non potrà superare un settimo della retribuzione mensile (circa 500 euro per uno stipendio medio di 3.500 euro); il prelievo andrà avanti mese dopo mese fino a coprire l'intero importo dovuto, senza bisogno di ulteriori notifiche o procedure giudiziarie. L'intento è doppio recuperare in tempi certi i crediti del fisco e affermare che chi è pagato con risorse pubbliche deve essere il primo a dare l'esempio di correttezza tributaria.



