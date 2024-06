"Ho lavorato moltissimo su me stessa in questo periodo": Chiara Ferragni rompe il silenzio sui social

Chiara Ferragni torna a sorridere. E sui social non mancano commenti (positivi). "Grazie per avermi aiutata così tanto dandomi tutta questa energia in questa nuova fase della mia vita”, scrive in un commento. L'influencer pubblica foto con i capelli biondi e lisci, sorride e ritrova l'equilibrio. Sembra quasi un'altra persona, che è riuscita a superare brillantemente i momenti di difficoltà legati alla separazione da Fedez.

“Ho affrontato davvero molte cose, come del resto sapete già, ma adesso sento che la vera me stessa è tornata ed è davvero la migliore sensazione del mondo”.

LA SEPAZIONE DA FEDEZ, LA NUOVA VITA, IL LAVORO

Per Chiara arriva il momento di riconquistare se stessa. L'influencer, infatti, è tornata alla vita di tutti i giorni: tanto lavoro, riunioni e impegni. “Ciao ragazzi, sono in ufficio. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho parlato con voi così e quindi mi sono detta ‘Forse devo fare una storia’. Sento che ho davvero una forte energia in questo momento e questo è anche grazie a voi, a tutti i vostri commenti e messaggi e per essermi sempre stati vicino”, dice ancora ai followers dopo aver letto tantissimi commenti.

Va avanti, in ogni modo, la separazione da Fedez (che, secondo indiscrezioni, ha scelto gli stessi avvocati di Ilary Blasi). Ma torniamo alla Ferragni: dopo un'intervista esclusiva rilasciata a Fazio ha scelto la linea del silenzio. Nessuna notizia, nessuna spifferata ai giornali. Solo tanto lavoro. E sui social dice:

"Ho lavorato moltissimo su me stessa in questo periodo davvero strano della mia vita. Ho affrontato davvero molte cose, come del resto sapete già, ma adesso sento che la vera me stessa è tornata ed è davvero la migliore sensazione del mondo. Sono contenta di questa nuova energia che sento dentro di me. Sono contenta per quello che verrà: per i nuovi progetti a cui sto lavorando, e che non vedo l'ora di condividere con voi, e di questa nuova vita in generale perché ci potrà sempre essere della nuova magia. Tutti noi dovremmo cercare di vederla nelle nostre esistenze. Era solo un pensiero che volevo condividere con voi. Vi voglio bene”.