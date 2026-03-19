Un sindaco sui social propone il ragù di nutrie, l'ira del prof. Bassetti. Ecco perché può essere pericoloso

19 marzo 2026, ore 16:00
"Mangiare nutrie comporta rischi sanitari significativi legati all'ambiente inquinato in cui vivono", fa sapere il prof. Bassetti contattato da RTL 102.5
Polemica. Sui social, il video del sindaco di Gerre de' Capirioli, Michel Marchi, spacca a metà l'opinione pubblica. Si parla di pranzo, magari quello della domenica. E di ragù. Ma dimenticate quello della nonna, ore ed ore di cottura. Una vera e propria opera d'arte.
Il sindaco in questione, di una città vicino Cremona, parla di ragù preparato con le nutrie (grandi topi). E nel video in questione sui social, dice: “Questa è una domenica nutrie-nte”. Insomma, il sindaco di di Gerre de’ Caprioli passa dalle parole ai fatti e documenta tutto su Facebook.
LA REAZIONE DEL PROF. MATTEO BASSETTI, CONTATTATO DA RTL102.5
Il video, che ha collezionato click, è diventato virale anche per i numerosi commenti. Abbiamo chiesto al prof. Matteo Bassetti, uno degli scienziati più accreditati, un giudizio sul ragù a base di nutria:
Le nutrie rappresentano principalmente un rischio per la salute pubblica, essendo serbatoi di infezioni come la leptospirosi e la tularemia, trasmissibili all'uomo e agli animali domestici.
Mangiare nutrie comporta rischi sanitari significativi legati all'ambiente inquinato in cui vivono, inclusi batteri come la Leptospira (che causa leptospirosi), parassiti (come la Fasciola hepatica) e la possibile bioaccumulazione di sostanze tossiche come i PFAS nelle loro carni.
Sebbene la cottura approfondita possa eliminare molti patogeni, la mancanza di controlli sanitari rende alto il rischio. Mangiate una nutria e’ come cibarsi di un topo di fogna, vivendo anche le nutrie in ambienti sporchi e malsani
IL SINDACO DI DIRETTA STASERA A "PROTAGONISTI" SU RTL 102.5
E stasera il primo cittadino della cittadina del Cremonese, sarà in diretta su RTL 102.5 nel corso di Protagonisti - dalle 19 alle 21. Cosa accadrà nella puntata di oggi? Tutti connessi.
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