Un sindaco sui social propone il ragù di nutrie, l'ira del prof. Bassetti. Ecco perché può essere pericoloso

Un sindaco sui social propone il ragù di nutrie, l'ira del prof. Bassetti. Ecco perché può essere pericoloso

Un sindaco sui social propone il ragù di nutrie, l'ira del prof. Bassetti. Ecco perché può essere pericoloso Photo Credit: da video social

Francesco Fredella

19 marzo 2026, ore 16:00

"Mangiare nutrie comporta rischi sanitari significativi legati all'ambiente inquinato in cui vivono", fa sapere il prof. Bassetti contattato da RTL 102.5

Polemica. Sui social, il video del sindaco di Gerre de' Capirioli, Michel Marchi, spacca a metà l'opinione pubblica. Si parla di pranzo, magari quello della domenica. E di ragù. Ma dimenticate quello della nonna, ore ed ore di cottura. Una vera e propria opera d'arte. 

Il sindaco in questione, di una città vicino Cremona, parla di ragù preparato con le nutrie (grandi topi). E nel video in questione sui social, dice: “Questa è una domenica nutrie-nte”. Insomma, il sindaco di di Gerre de’ Caprioli passa dalle parole ai fatti e documenta tutto su Facebook.

LA REAZIONE DEL PROF. MATTEO BASSETTI, CONTATTATO DA RTL102.5

Il video, che ha collezionato click, è diventato virale anche per i numerosi commenti. Abbiamo chiesto al prof. Matteo Bassetti, uno degli scienziati più accreditati, un giudizio sul ragù a base di nutria: 

Le nutrie rappresentano principalmente un rischio per la salute pubblica, essendo serbatoi di infezioni come la leptospirosi e la tularemia, trasmissibili all'uomo e agli animali domestici. 


Mangiare nutrie comporta rischi sanitari significativi legati all'ambiente inquinato in cui vivono, inclusi batteri come la Leptospira (che causa leptospirosi), parassiti (come la Fasciola hepatica) e la possibile bioaccumulazione di sostanze tossiche come i PFAS nelle loro carni.

Sebbene la cottura approfondita possa eliminare molti patogeni, la mancanza di controlli sanitari rende alto il rischio. Mangiate una nutria e’ come cibarsi di un topo di fogna, vivendo anche le nutrie in ambienti sporchi e malsani

IL SINDACO DI DIRETTA STASERA A "PROTAGONISTI" SU RTL 102.5

E stasera il primo cittadino della cittadina del Cremonese, sarà in diretta su RTL 102.5 nel corso di Protagonisti - dalle 19 alle 21. Cosa accadrà nella puntata di oggi? Tutti connessi. 


Argomenti

matteo bassetti
nutrie
prof bassetti

Gli ultimi articoli di Francesco Fredella

Mostra tutti
  • Papa Leone: "Aiutiamo i giovani ad essere attratti dal matrimonio". Il Santo padre convoca un summit con i vescovi ad ottobre

    Papa Leone: "Aiutiamo i giovani ad essere attratti dal matrimonio". Il Santo padre convoca un summit con i vescovi ad ottobre

  • Il Gabibbo finisce sul portale Treccani, ma Antonio Ricci lo definisce

    Il Gabibbo finisce sul portale Treccani, ma Antonio Ricci lo descrive così: "un essere abietto, il populista più schifoso"

  • Ancona è Capitale della Cultura, l'annuncio del ministro Alessandro Giuli

    Ancona è Capitale della Cultura, l'annuncio del ministro Alessandro Giuli

  • Antonino Spinalbese (ex di Belen Rodriguez) si è sposato? Il mistero corre sui social

    Antonino Spinalbese (ex di Belen Rodriguez) si è sposato? Il mistero corre sui social

  • L'eredità di Enrica Bonaccorti: ecco a chi andrà. Tutto quello che c'è da sapere sulle ultime volontà della conduttrice

    L'eredità di Enrica Bonaccorti: ecco a chi andrà. Tutto quello che c'è da sapere sulle ultime volontà della conduttrice

  • Achille Lauro al Niguarda di Milano, visita ai feriti di Crans- Montana. Ecco cosa c'è da sapere

    Achille Lauro al Niguarda di Milano, visita ai feriti di Crans- Montana. Ecco cosa c'è da sapere

  • L'ultimo saluto ad Enrica Bonaccorti nella Chiesa degli artisti di Roma, ecco quando

    L'ultimo saluto ad Enrica Bonaccorti nella Chiesa degli artisti di Roma, ecco quando

  • Tommaso Cerno sotto attacco, ma la Rai smentisce il contratto alla figlia di suo marito: gli haters del giornalista ricevono un "Due di picche"

    Tommaso Cerno sotto attacco, ma la Rai smentisce il contratto alla figlia di suo marito: gli haters del giornalista ricevono un "Due di picche"

  • E' morta Enrica Bonaccorti. Aveva 76 anni, oltre 50 trascorsi tra televisione e teatro

    E' morta Enrica Bonaccorti. Aveva 76 anni, oltre 50 trascorsi tra televisione e teatro

  • Chiara Ferragni innamorata: l'ultima indiscrezione del settimanale "Chi". Ecco quello che c'è da sapere

    Chiara Ferragni innamorata: l'ultima indiscrezione del settimanale "Chi". Ecco quello che c'è da sapere

Padova: bimbo di nove anni operato di un tumore al cervello con tecnica avanzata, potrà recuperare ogni funzionalità

Padova: bimbo di nove anni operato di un tumore al cervello con tecnica avanzata, potrà recuperare ogni funzionalità

Un centinaio al mondo le operazioni compiute in "asleep awake asleep”, cioè con il paziente sveglio, in anestesia locale, il bimbo sta già recuperando linguaggio e capacità sensoriali

Carrà: spunta il figlio adottivo segreto in una causa. Era il suo manager e segretario

Carrà: spunta il figlio adottivo segreto in una causa. Era il suo manager e segretario

La vicenda giudiziaria è il casus belli: ne emerge un segreto rimasto tale per decenni. Maria Roberta Pelloni, in arte Raffaella Carrà, aveva adottato il suo manager e segretario personale. Erede unico del suo patrimonio

Ancona è Capitale della Cultura, l'annuncio del ministro Alessandro Giuli

Ancona è Capitale della Cultura, l'annuncio del ministro Alessandro Giuli

La Capitale italiana della Cultura riceve un contributo di 1 milione di euro per realizzare il proprio progetto