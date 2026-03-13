L'ultimo saluto ad Enrica Bonaccorti nella Chiesa degli artisti di Roma, ecco quando

L'ultimo saluto ad Enrica Bonaccorti nella Chiesa degli artisti di Roma, ecco quando

L'ultimo saluto ad Enrica Bonaccorti nella Chiesa degli artisti di Roma, ecco quando

Francesco Fredella

13 marzo 2026, ore 17:25

I funerali saranno celebrati da Mons. Antonio Staglianò, che a RTL 102.5 racconta come ricorderà la conduttrice

Amici. Colleghi. Fan. Gente comune che per cinquant'anni in tv, al teatro, ha sempre apprezzato Enrica Bonaccorti, scomparsa il 12 marzo all'età di 76 anni a causa delle conseguenze di un tumore al pancreas. Il suo pubblico la saluterà per l'ultima volta, domani 14 marzo alle ore 15 nella Chiesa degli Artisti a Roma. La cerimonia sarà celebrata da Mons. Antonio Staglianò. Che a RTL 102.5 svela: 

"Questa notte studierò le sue Novelle e le sue poesie, cosi abbeverandomi delle "profondità intime del suo vissuto" da cui traspare -oltre ogni apparenza la bellezza della sua umanità. In questa "bellezza umana" possiamo infatti riconoscere la presenza del Dio solo e sempre amore che Gesù ci ha mostrato nella sua umanità"

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LA CAMERA ARDENTE

La salma di Enrica Bonaccorti, che ha lottato fino all'ultimo minuto, si trova nella clinica dov'è morta. A settembre scorso la conduttrice aveva parlato pubblicamente del tumore al pancreas.

“Sono quattro mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è.

Mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora [Giorgi, scomparsa il 3 marzo 2025 all’età di 71 anni sempre per un tumore al pancreas, ndr], non sarei mai capace di affrontarla come lei”.

 E poi, in una luna intervista concessa al Tg1, aveva raccontato:

“Mi sono come congelata, non ho provato paura né tristezza, ma un’assenza, come un lungo letargo a occhi aperti. La prima pulsione a scrivere è stata per scusarmi con tutte le persone con cui ero scomparsa”.

Ad omaggiarla, in tv e alla camera ardente, decine e decine di colleghi. Da Eleonora Daniele a Giancarlo Magalli, tanti altri ancora. Volti della Rai, ma anche di Mediaset. Lei, con garbo ed eleganza, è andata via per sempre. Ma un'artista non muore mai. Enrica mancherà a tutti. 



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