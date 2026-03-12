E' morta Enrica Bonaccorti. Aveva 76 anni, oltre 50 trascorsi tra televisione e teatro Photo Credit: Ansa.it

Enrica Bonaccorti non c'è più. E' morta stamattina a Roma, dopo una lunga malattia (un tumore al pancreas), ha lottato fino all'ultimo momento. Il mondo della tv è triste perché ha perso una donna di grande spessore intellettuale. Amava scrivere (e sapeva farlo benissimo), amava recitare, amava il teatro ed amava il rapporto con il pubblico. Ha deciso, infatti, di combattere la sua battaglia raccontandolo al pubblico senza nascondersi.



Qualche mese fa, durante un concerto, Renato Zero ha fermato la musica per salutarla. Per abbracciarla. Un gesto di grande amore ed amicizia, che è stato raccontato sui social con un video virale (puoi vedere quel momento tra i Reel sulla pagina Instagram di RTL 102.5).

IN TELEVISIONE DA SEMPRE

Cinquant’anni di tv, teatro e giornalismo. Ma Enrica, quando andava al liceo, voleva fare il medico. Poi la vita le ha regalato un grande successo e quei cinquant’anni - tra teatro e tv - sono volati. A soli 19 anni la sua prima tournée teatrale e non si è più fermata. Enrica voleva fare l’attrice di prosa, la giornalista e la neurologa. Senza accorgersene ha attraversato per 50 anni il mondo dello spettacolo e della comunicazione in tanti aspetti: dalla recitazione al giornalismo, dalla scrittura al quiz alle canzoni.

Molti la ricordano per Non è la Rai, ma c’è tanto altro che Enrica ha fatto in tv: ‘Italia Sera’ nell’83 insieme a Mino D’Amato. È il programma di cui parlava spesso perché fu una vera svolta (decise in prima persona il titolo).

ENRICA L'AMICA DI TUTTI E LE CANZONI PER MODUGNO





Era una chiacchierona. Amava parlare con la gente al supermercato, durante gli spettacoli o in treno. Una donna che ha sempre amato i rapporti umani, quelli veri. Amava così tanto scrivere che per Domenico Modugno ha composto “La lontananza” - che racconta il suo rapporto con la Sardegna, dove ha vissuto cinque anni - e “Amara terra mia” (due canzoni entrate nella vita di tutti noi). Ad esempio, le parole de La lontananza nascono dagli appunti su un vecchio diario di quando era adolescente.



