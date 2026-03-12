E' morta Enrica Bonaccorti. Aveva 76 anni, oltre 50 trascorsi tra televisione e teatro

E' morta Enrica Bonaccorti. Aveva 76 anni, oltre 50 trascorsi tra televisione e teatro

E' morta Enrica Bonaccorti. Aveva 76 anni, oltre 50 trascorsi tra televisione e teatro Photo Credit: Ansa.it

Francesco Fredella

12 marzo 2026, ore 13:13

Gli amori passati, la lunga malattia e il rapporto con il pubblico. "Sono una chiacchierona, amo parlare con la gente che incontro", raccontò di recente. E poi le canzoni scritte per Modugno

Aveva raccontato della sua malattia, un tumore al pancreas, due anni fa, rendendo nota della sua sofferenza in televisione.

Enrica Bonaccorti non c'è più. E' morta stamattina a Roma, dopo una lunga malattia (un tumore al pancreas), ha lottato fino all'ultimo momento. Il mondo della tv è triste perché ha perso una donna di grande spessore intellettuale. Amava scrivere (e sapeva farlo benissimo), amava recitare, amava il teatro ed amava il rapporto con il pubblico. Ha deciso, infatti, di combattere la sua battaglia raccontandolo al pubblico senza nascondersi. 

Qualche mese fa, durante un concerto, Renato Zero ha fermato la musica per salutarla. Per abbracciarla. Un gesto di grande amore ed amicizia, che è stato raccontato sui social con un video virale (puoi vedere quel momento tra i Reel sulla pagina Instagram di RTL 102.5). 

IN TELEVISIONE DA SEMPRE

Cinquant’anni di tv, teatro e giornalismo. Ma Enrica, quando andava al liceo, voleva fare il medico. Poi la vita le ha regalato un grande successo e quei cinquant’anni - tra teatro e tv - sono volati. A soli 19 anni la sua prima tournée teatrale e non si è più fermata. Enrica voleva fare l’attrice di prosa, la giornalista e la neurologa. Senza accorgersene ha attraversato per 50 anni il mondo dello spettacolo e della comunicazione in tanti aspetti: dalla recitazione al giornalismo, dalla scrittura al quiz alle canzoni.

Molti la ricordano per Non è la Rai, ma c’è tanto altro che Enrica ha fatto in tv: ‘Italia Sera’ nell’83 insieme a Mino D’Amato. È il programma di cui parlava spesso perché fu una vera svolta (decise in prima persona il titolo).

ENRICA L'AMICA DI TUTTI E LE CANZONI PER MODUGNO


Era una chiacchierona. Amava parlare con la gente al supermercato, durante gli spettacoli o in treno. Una donna che ha sempre amato i rapporti umani, quelli veri. Amava così tanto scrivere che per Domenico Modugno ha composto “La lontananza” - che racconta il suo rapporto con la Sardegna, dove ha vissuto cinque anni - e “Amara terra mia” (due canzoni entrate nella vita di tutti noi). Ad esempio, le parole de La lontananza nascono dagli appunti su un vecchio diario di quando era adolescente.

"Quella sera gli feci vedere delle parole sul mio diario dei 15 anni (appena cinque anni prima) e Mimmo impazzì subito! Cominciò a gridare: è un successo", raccontava la Bonaccorti. Il suo rapporto con la Sardegna è stato fortissimo da sempre. 

«Sbarcai con papà e mamma a Porto Torres. Ero disperata di aver lasciato Genova, la scuola e i miei compagni, ma sono ripartita tre anni dopo piangendo mille volte di più. Mio padre era soggetto a trasferimenti essendo un colonnello di pubblica sicurezza e fu trasferito a Sassari nei tre anni in cui Antonio Segni fu presidente della Repubblica», raccontò la conduttrice in una delle tante interviste rilasciate a La Nuova Sardegna
GLI AMORI, IL MATRIMONIO MAI CELEBRATO CON RENATO ZERO

Negli anni Settanta Enrica Bonaccorti si è sposata con Daniele Pettinari, dalla loro relazione è nata Verdiana (Pettinari è morto nel 2022 all'età di 78 anni). L'anno scorso, la Bonaccorti a La Volta Buona ha raccontato: «Ho divorziato dopo due anni, lui è uscito e non è più tornato. Mia figlia aveva 11 mesi, di punto in bianco niente. Non era sbagliato lui, eravamo noi sbagliati insieme, io avevo 23 anni e lui 32, era un sognatore, scriveva ma non era pratico. Siamo andati a vivere insieme a casa di mia madre perché lui mi aveva mentito».

Poi relazioni amorose con Michele Placido, Arnaldo Del Piave, Carlo Di Borbone, Francesco Villari e Renato Zero. I due avrebbero dovuto sposarsi. Sempre in una recente intervista (riportata su Il Messaggero), a proposito di Renato Zero, disse:  «Avevamo deciso addirittura di sposarci, dopo un paio d’anni ci siamo lasciati e ognuno si è riaccasato, io con quello che sarebbe diventato mio marito. Lui, dopo qualche mese dalla nostra separazione, ci tenne a comunicarmi che si era innamorato di nuovo. “La conosco?”, gli chiesi. E lui: “Lo conosci».

Argomenti

Ansa.it
Enrica Bonaccorti
La lontananza
pancreas
tumore

Gli ultimi articoli di Francesco Fredella

Mostra tutti
Il ghiaccio secco, il contenitore di vecchia generazione, i malintesi in sala operatoria, questa la catena che ha condannato Domenico

Il ghiaccio secco, il contenitore di vecchia generazione, i malintesi in sala operatoria, questa la catena che ha condannato Domenico

Il cuore in lista nazionale trapianti, che era destinato a Domenico ha salvato un bimbo di Bergamo, trapiantato all'ospedale Papa Giovanni XXIII

Delitto Ilaria Sula: in aula grande impressione per la deposizione della madre di Mark Samson

Delitto Ilaria Sula: in aula grande impressione per la deposizione della madre di Mark Samson

Le fasi dell'occultamento del cadavere della ragazza nell'aula di Rebibbia, raccontate dalla donna hanno lasciato senza fiato parenti e amici di Ilaria

Forlì: l'operatore della croce rossa si dichiara innocente per le morti di anziani in ambulanza

Forlì: l'operatore della croce rossa si dichiara innocente per le morti di anziani in ambulanza

Inchiesta per mesi sul decesso di 5 anziani trasportati su mezzi della Croce Rossa, sul mezzo sempre presente il 27enne che risulta indagato