Jeff Bezos e Lauren Sánchez: il matrimonio da 600 milioni di dollari a Natale

Jeff Bezos, 60 anni, e Lauren Sánchez, 55 anni, si sposano. Lui il miliardario fondatore di Amazon, lei ex conduttrice televisiva.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, la coppia convolerà a nozze subito dopo Natale. I due stanno insieme da cinque anni. Stando alle prime informazioni sarà una cerimonia in grande stile, dal valore di quasi 600 milioni di dollari e si svolgerà sulle montagne di Aspen, in Colorado.

La coppia avrebbe riservato il lussuoso ristorante di sushi dello chef Nobu Matsuhisa nella località sciistica del Colorado per il 26 o 27 dicembre, e avrebbero programmato le nozze per sabato 28. Il ristorante, situato proprio al centro di Aspen, è tra i più chic della città ed è situato in una casa vittoriana con 120 anni di storia.

Il fondatore di Amazon non avrebbe badato a spese tanto che si vocifera una lista di invitati che conta più di 200 persone. Una cerimonia che, nel complesso, tra pranzo, festa e alloggio ammonterebbe alla cifra di 600 milioni di dollari.

LA SMENTITA

Dopo le voci circolate, Jeff Bezos, attraverso il suo account X ha denunciato le notizie sul matrimonio: "Tutta questa faccenda è completamente falsa, niente di tutto questo sta accadendo. ‘Non credere a tutto ciò che leggi’ è ancora più vero oggi di quanto non lo sia mai stato" ha scritto.

In effetti, Bezos e Sánchez hanno mantenuto il massimo riserbo sulla data del grande giorno sin dal momento della proposta, avvenuta a bordo del superyacht da 500 milioni di dollari dell’imprenditore, nel maggio del 2023.

Nonostante la smentita, le indiscrezioni continuano a diffondersi. Il grande giorno di Bezos e Sánchez potrebbe riservare delle sorprese.

L’AMORE TRA BEZOS E SANCHEZ

Bezos e Sánchez sono una coppia da cinque anni. Per il fondatore di Amazon, si tratta del secondo matrimonio, dopo quello con la scrittrice McKenzie Tuttle, dalla quale ha avuto quattro figli. Anche Lauren Sánchez è madre di figli nati da precedenti relazioni, la prima con un giocatore professionista di football e la seconda con un agente di Hollywood. Dopo il divorzio da McKenzie nel 2019, Bezos ha reso pubblica la sua relazione con Sánchez, con la quale si prepara a sposarsi a breve.