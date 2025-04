"Star del web": chi sono i tre preti (bellissimi) in piazza San Pietro? Ecco cosa si dice in Rete....

Tre preti in tv, ripresi dalle telecamere del Tg1, in una piazza San Pietro gremita di fedeli. Giovani. Belli. Solari. Ed è subito caccia all'identità dei tre "Don", che al momento nessuno conosce.



Uno ha il cellulare in mano, l'altro prega, il terzo guarda la basilica. Insomma, i tre "Don" in pochissimo tempo sono vere e proprie star del web. Durante la celebrazione dei funerali arriva il fermo-immagine su di loro, che non sanno di essere inquadrati. Si trasforma tutto in un fenomeno virale. Un utente scherza in Rete: «Il primo è un prete di Perugia, iconico e bellissimo». Un altro ironizza sulla loro apparenza curata: «Mica male! Però sono troppo carini e curati per essere dei preti veri...».

TAM TAM MEDIATICO DOPO LE IMMAGINI IN PIAZZA SAN PIETRO



Le tracce dei tre preti, virali sui social, sono pochissime. Molti vorrebbero sapere la loro identità, ma è certo che quel fotogramma della diretta ormai è diventato super virale. Persino all'estero, secondo quanto racconta Dagospia, si parla di loro. «Pourquoi tu vas souvent à Rome? - Pour découvrir de petits trésors» (Perché vai spesso a Roma? - Per scoprire piccoli tesori), scrive un utente in Rete.

IL PRECEDENTE: IL PRETE SEXY

C'è un precedente: il prete sexy del Calendario Romano. Lo scatto è stato realizzato anni fa da Piero Pazzi, il ragazzo - oggi 36 enne - non è mai stato un prete. A Fanpage racconta la sua storia.