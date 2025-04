Lo smog ci seppellrà, emergono dati pessimi sulla qualità dell'aria in tutta la penisola

Dire trentatre è diventato sempre più difficile. La qualità dell’aria che respiriamo è bassa, I dati sulla qualità dell'aria nei comuni italiani nel primo trimestre 2025 "si confermano pessimi: vari capoluoghi e grandi città hanno già superato, ampiamente e per la maggior parte dei giorni", i limiti di guardia previsti dalla Direttiva europea e dall'Oms, sia per quanto riguarda le polveri sottili (Pm2,5) che per quanto riguarda il biossido di azoto (NO2)."In alcune zone di grandi città, come Torino Rebaudengo, non si è registrato neanche un giorno sotto i limiti dall'inizio dell'anno". Lo sottolinea una nota condivisa dell'Associazione italiana medici per l'ambiente (Isde Italia) e dell'Osservatorio mobilità urbana sostenibile promosso da Clean Cities Campaign e Kyoto Club. Le associazioni da gennaio 2025 hanno iniziato a esaminare mensilmente,in 26 città italiane di 17 regioni, i dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria gestite dalle Arpa/Appa che fannoparte del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente. Vengono considerate le medie giornaliere relative alle polveri sottili e albiossido di azoto, inquinanti per i quali le Linee guida Oms del 2021e la nuova Direttiva europea n. 2024/2881 che individuano limiti piùrestrittivi da non superare.