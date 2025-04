L’ultimo regalo di Papa Francesco, i funerali in Vaticano occasione di importanti e delicati faccia a faccia tra i leader internazionali

Vaticano baricentro di forze contrapposte in occasione dei funerali di Papa Francesco. 160 delegazioni di rappresentati di Stato e di Governo hanno partecipato in Vaticano alle esequie, che si sono tenute questa mattina, e tanti sono stati gli scambi di vedute tra i leader internazionali. Pochi minuti prima dell’inizio della cerimonia esequiale c’è stato un colloquio tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, definito buono dal leader di Kiev e produttivo dalla Casa Bianca. Ha fatto il giro del mondo la foto che ritrae i due presidenti nella Basilica di San Pietro, seduti l'uno di fronte all'altro, su due sedie poste tra le navate. Un altro scatto che testimonia il clima tra i leader quello che mostra Trump e Zelensky che, in piedi, parlano anche con il presidente francese Macron e il premier britannico Starmer. Da segnalare, in occasione dei funerali di Papa Francesco, anche la stretta di mano tra Donald Trump e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Lyen, a cui ha fatto seguito un breve scambio di battute, giusto il tempo per concordare un incontro, di cui si ignorano i dettagli. Nel primo pomeriggio Zelensky si è recato a Villa Wolkonsky, la residenza dell'ambasciatore britannico a Roma, per un bilaterale con primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer. Poi il presidente ucraino ha incontrato a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Quest’ultima ha pranzato con il presidente della Repubblica Argentina, Javier Milei.