The Flight - Piano di Volo con Claudio Baglioni

Claudio Baglioni è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per raccontare questo nuovo viaggio straordinario, che lo sta portando in giro per tutt’Italia a partire dal Teatro dell’Opera. 120 concerti in 48 teatri da gennaio a dicembre 2025: il tour “PIANO DI VOLO soloTRIS” è la terza parte del progetto live “Solo”, iniziato proprio al Teatro dell’Opera di Roma nel gennaio 2022 e proseguito nel 2023. Ai microfoni di RTL 102.5, il cantante ha raccontato: «Mi sono preso due giorni di stacco, sono in fase di esercitazione e di prove di volo nuove. Ne approfitto per fare un “tagliando” alle mani e alle dita. Io ho iniziato in ritardo questo tour per essere andato in super allenamento. È andato tutto bene. Il riposo completo è negativo, uno dovrebbe continuare a fare almeno qualche prova, purtroppo il volo è fatto così, adrenalinico e entusiasmante e quando si smette ci si intontisce e il pilota diventa un sonnambulo. Le prossime tre date saranno a Spoleto». L’intera trilogia, con un totale di 300 esibizioni, diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni. In questo “concerto ravvicinato del terzo tipo”, classico e futuribile, nel medesimo istante, Claudio Baglioni condividerà, a strettissimo contatto, con gli spettatori, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale, come a trovarsi e giocare in un popolato cortile a cielo coperto, nell’ineguagliabile scenario, segreto e magnificente, dei grandi, prestigiosi e bellissimi teatri italiani di tradizione.

Le domande degli ascoltatori

«Nella maggior parte delle volte sì, ma dipende dal brano se sollecita e stimola una visione di come avverrà la rappresentazione. Ci sono canzoni che hanno già una dimensione ben precisa. Si dice che la musica sia un’architettura senza costruzione e anche se ero già grandicello, con la musica sono diventato anche architetto. Una canzone può avere veramente una struttura e quindi rappresentazione delle sue parti e anche su un palco c’è il modo di trovare uno spazio attraverso il movimento, che può già essere pensato nella fase di composizione» ha risposto Claudio Baglioni alla domanda di un ascoltatore nella quale chiedeva all’artista se quando scrive un nuovo brano pensa già a come verrà proposto in concerto. Un’altra ascoltatrice, invece, chiede a Claudio Baglioni se ha mai scritto poesie: «No, non proprio. Ogni tanto mi capita di scrivere dei componimenti piccoli piccoli che tengo per me o che metto da parte per il momento in cui dovrò scrivere dei testi. I testi delle canzoni e le poesie sono molto comparabili tra loro, ma sono anche mondi abbastanza lontani. Una poesia è una parola scritta o al massimo letta e il testo della canzone invece sono parole cantante. Sarebbe interessante sentire come l’autore di una poesia la legge, perché noi le ascoltiamo più che altro tramite la nostra mente. Mi è capito di raccogliere pensieri e riflessioni in due libri, ma da parte mia c’è sempre un po’ di imbarazzo nel termine “poesia”, perché sono due mondi lontani».

I prossimi appuntamenti su RTL 102.5

"The Flight - Piano di Volo con Claudio Baglioni” sarà in onda ogni mercoledì, alle 16:10, su RTL 102.5, in radio e in radiovisione (canali 36 del digitale terrestre e 736 di Sky), in live streaming e sempre disponibile on demand sulla piattaforma RTL 102.5 Play. Claudio Baglioni, direttamente dai luoghi e dalle città della sua tournée, racconterà aneddoti, curiosità e aggiornamenti per un vero e proprio diario di bordo del suo “piano di volo”. Un appuntamento speciale pensato per regalare agli ascoltatori notizie esclusive direttamente dal dietro le quinte di “PIANO DI VOLO soloTRIS”, un'occasione unica per vivere le emozioni di questo viaggio straordinario.