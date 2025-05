Gianna Nannini a RTL 102.5: “Mi sto preparando per il tour, non vedo l’ora. E al Circo Massimo ci sarà una sorpresa: De Gregori”

Gianna Nannini è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Panorama”, il suo nuovo singolo che verrà rilasciato il 9 maggio. Poche settimane separano Gianna Nannini dallo speciale rock show del 26 giugno al Circo Massimo di Roma che inaugura ufficialmente il suo ritorno live per l’estate 2025. Nell’attesa, la rocker senese lancia il nuovo singolo: grazie alla sinergia creativa di Gianna, Raige, Pacifico e Francesco "Katoo" Catitti accompagnata dalla produzione di Canova, “Panorama” pulsa di un’energia ribelle e una grinta indomita. Sulla cassa dritta della batteria, un forte desiderio carnale corre “a tutta velocità / su quella pelle nuda panorama”, rendendo il brano un inno all'amore senza catene, viscerale e immediato come la brezza d’estate sulla pelle scoperta. «Questa nuova canzone l’ho fatta divertendomi, si va verso l’estate ed è giusto divertirsi. La collaborazione con Raige, Pacifico e Katoo e la produzione di Canova sono state fondamentali» ha aggiunto l’artista in diretta su RTL 102.5.





I LIVE DELL’ESTATE 2025

Manca sempre meno alla partenza del “SEI NELL’ANIMA – FESTIVAL EUROPEAN LEG 2025”, i live estivi che porteranno Gianna a calcare i palchi di alcuni dei festival più importanti d’Europa. Al fitto calendario estivo e allo speciale live al Circo Massimo di Roma, si aggiungono altri 2 speciali rock show: la rocker italiana farà tappa anche alla Reggia di Caserta il 17 settembre e all’Arena di Verona il 21 settembre, già sold out. Ai microfoni di RTL 102.5, Gianna Nannini ha raccontato: «È un bel periodo, mi sto preparando per il tour e mi sto allenando. Negli indoor facciamo una cosa che si chiama “Triangolo del blues”, che comprende canzoni miei originali blues, qualcuna del disco nuovo e qualcosa di inedito nuovo, che è una canzone nata nell’ultimo tour e che farò sentire per la prima volta. La canzone si chiama “Io e Janis”, racconta quando io ho scoperto Janis Joplin, della voglia che mi è venuta di replicarla e per questo motivo sono andata in giro per il mondo e cantare. Dentro di me sentivo questa missione da compiere. Al Circo Massimo arriva una sorpresa: De Gregori. Lui ha una bella voce che si mischia bene con la mia, è davvero bello. Ha una voce rock, graffiante, forte. Del suo repertorio abbiamo fatto insieme “Diamante”, ma è molto difficile fare le sue canzoni. Lui sarà ospite del mio triangolo del blues e credo ci sarà una sorpresa, che bisognerà ascoltare, sentire e che ancora non esiste». I live estivi si aggiungono al grande mosaico del progetto “Sei nell’anima” che, oltre al tour europeo indoor, comprende l’album “SEI NEL L’ANIMA” (pubblicato a marzo per Columbia Records/Sony Music Italy), il film “Sei nell’anima” disponibile su Netflix e liberamente tratto dal libro autobiografico “Cazzi miei” (2016), ristampato per l’occasione con il titolo “Sei nell’anima (Cazzi miei)”.