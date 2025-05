Habemus Papam: è stato eletto il nuovo Pontefice

Quando ormai forse non se la aspettava più nessuno, con lo sguardo già rivolto alle 19, per la fumata conclusiva della giornata, è arrivato il boato della folla, inequivocabile: dal comignolo della cappella Sistina è uscito il fumo bianco. Un simbolo antico e prezioso, un rito che si ripete. Sono le 18.08 ed è ufficiale: è stato eletto il 267º Pontefice. Era il quarto scrutinio di questo conclave. I 133 cardinali elettori hanno trovato l’intesa.

L’ATTESA DEL NOME

A confermare l’elezione il suono a festa delle campane, seguito dall’ingresso in piazza San Pietro della banda dei Gendarmi e del picchetto della Guardia svizzera. Intanto la folla è in festa, qualcuno ha scandito le parole “W il Papa”, numerosi gli applausi e le bandiere di vari paesi del mondo. Qualcuno accorre su Via della Conciliazione. Pieni tutti i balconi nelle vicinanze della Basilica. Euforia al massimo e commozione, in attesa di conoscere l’identitá del nuovo Pontefice. Ora si attende l'annuncio, l’habemus papam dalla loggia delle benedizioni della Basilica vaticana: a dire il nome sarà il cardinale protodiacono Dominique Mamberti.