Indagato il padre del 17enne morto in una buca nella sabbia a Montalto di Castro

Il padre di Riccardo Boni, il 17enne morto dopo essere rimasto sepolto in una buca che aveva scavato lui stesso sulla spiaggia di Montalto di Castro, è stato iscritto sul registro degli indagati dalla Procura di Civitavecchia con l'accusa di omicidio colposo. La notizia è stata diffusa da Repubblica. "L' iscrizione per l'ipotesi di reato di omicidio colposo è un atto dovuto, non perché ci siano sospetti su di lui, la vittima era minorenne, la legge, davanti a una tragedia così assurda, impone un percorso formale", così la Procura di Civitavecchia. Non è escluso che l’indagato chieda di essere ascoltato dai pm per chiarire la sua posizione. L’uomo si trovava sulla spiaggia a circa due metri rispetto alla zona in cui si è consumato il dramma. Solo seguendo le indicazioni del fratello minore della vittima, lo ricordiamo, si è riusciti a rintracciare il ragazzino quando ormai era troppo tardi





Parla il sindaco di Montalto di Castro

"Quella successa nella spiaggia di Montalto di Castro è una tragedia inimmaginabile. Quante volte, noi genitori, abbiamo avuto il pensiero per i nostri figli in acqua, o magari per dei pezzi di vetro nascosti nella sabbia che potessero ferirli a piedi scalzi. Ma mai e poi mai ci siamo preoccupati quando li vedevamo scavare una buca. Riccardo aveva 17 anni ed è morto mentre scavava un tunnel. Se mi metto nei panni per un attimo di suo padre o di sua madre, mi vengono i brividi. Avranno bisogno di un supporto psicologico enorme per gestire una cosa tanto incomprensibile; e mi sento di dirlo da infermiera psichiatrica". Così all'Adnkronos Emanuela Socciarelli, sindaco di Montalto di Castro. "La vittima e la sua famiglia si trovavano in una spiaggia cui si accede unicamente dal campeggio, di cui erano ospiti, o comunque arrivandoci a piedi attraverso il bagnasciuga. Tuttavia, mi sento di dire che mai si sarebbe arrivati a pensare a una tragedia simile, se pure ci fosse stato un bagnino, è al mare che guarda. Poi qui a Montalto di Castro le buche nel fondale preoccupano non poco. Chi mai avrebbe potuto immaginare il pericolo da un tunnel, oltretutto scavato da un ragazzino grande. Non ci vai proprio a pensare”, ha aggiunto il primo cittadino.