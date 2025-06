Venezia, è arrivato il "sì" per Bezos e Sanchez. Stasera il party finale, ma le proteste continuano

Per la legge erano già marito e moglie, ma è stata Venezia a regalare il "sì" sicuramente più romantico ai signori Bezos, nella bellezza da cartolina dell’Isola di San Giorgio. Davanti agli sposi, più di duecento ospiti d’eccezione, tra star e imprenditori, per una festa che è andata avanti fino a notte fonda e che proseguirà anche stasera.





L'ABITO ISPIRATO A SOPHIA LOREN

Ma l'attesa era soprattutto per l'abito scelto da Lauren Sanchez per il momento clou e in queste ore le foto stanno facendo il giro del mondo, pubblicate daSi tratta di undal sapore vintage, con il collo alto, il pizzo italiano applicato a mano, una fila di 180 bottoni ricoperti di chiffon e il lungo velo: un modello da sogno, ispirato a quello indossato, nel 1958, da Sophia Loren nel fim. "" ha commentato la sposa, ringraziando la maison. Più classico invece, seppur impeccabile, il look di Jeff Bezos, che ha indossato smoking nero e papillon.





LA FESTA ALL'ARSENALE

" ha detto il miliardario all'ingresso della sposa, sulle note diinterpretata da Matteo Bocelli. Poi lo scambio degli anelli, il ricevimento. E la festa continuerà anche oggi, con il party finale, questa sera, all’Arsenale, per un evento che si preannuncia monumentale. Un appuntamento blindato, su cui vige il massimo riserbo: non è chiaro quale artista si esibirà, dopo la smentita delle voci che volevano sul palco Lady Gaga ed Elton John. E non è noto neanche il tema che animerà la festa, anche se il via vai dei preparativi lascia pensare che la scenografia possa puntare su fiori e illuminazione. Il tutto, in una location decentrata, scelta per evitare le contestazioni.





IL CORTEO "NO BEZOS"

Proteste che hanno accompagnato tutta l'avventura veneziana dei neo sposi. Oggi, alle 17, si raduneranno alla Stazione di Santa Lucia i "No Bezosper un corteo che attraverserà la città, per dire no alla "svendita" della laguna al miliardario, al capitalismo sfrenato e alla guerra, in polemica con gli interessi di Bezos e con la presenza, tra gli invitati, di sostenitori dell'amministrazione Trump.