Conclave, la prima fumata è nera. Le votazioni proseguiranno domani

È nera la prima fumata del Conclave che eleggerà il 267esimo Papa. Il fumo è uscito dal comignolo montato sulla cappella Sistina, gli occhi di tutto il mondo puntati su questo evento che si ripete, antichissimo e solenne. Niente da fare, il successore di Bergoglio non sarà eletto oggi.





LE VOTAZIONI DOMANI

Ciò significa che si andrà avanti anche domani ed eventualmente nei giorni successivi. Previste quattro votazioni al giorno, due la mattina e due il pomeriggio. Le votazioni intorno alle 10:30, a mezzogiorno, alle 17:30, l’ultima di giornata alle 19. Le fumate certe sono due, previste alla fine della sessione mattutina e di quella pomeridiana: ma nel caso in cui il nome del nuovo pontefice dovesse emergere nella prima delle votazioni delle due sessioni, è prevista una fumata bianca intermedia, che potrebbe quindi arrivare alle 10:30 o alle 17:30. Il quorum, per salire al Soglio Pontificio, è di 89 voti.





IL PRIMO GIORNO DI CONCLAVE

Le 17.46: è l’orario in cui è iniziato ufficialmente questo Conclave, con la chiusura della porta della Cappella Sistina. Tre minuti prima, il maestro delle celebrazioni liturgiche, monsignor Diego Ravelli, aveva pronunciato l'Extra omnes: fuori tutti. Rimasti dunque all’interno della Sistina solo i 133 cardinali elettori. Arrivati da 70 Paesi del mondo, avevano fatto il loro ingresso nella Cappella intorno alle 16:30, dopo la processione partita dalla Cappella Paolina, tra le litanie dei Santi. Avevano preso posto sui tavoli, ricoperti con drappi rossi, disposti lungo tutta la navata in quattro file. Ognuno di loro aveva prima giurato, con la formula in latino: di essere fedeli al loro compito e di osservare la segretezza sui lavori del Conclave. Che, a questo punto, proseguono.





L’ATTESA DELLA PIAZZA

Una fumata attesa dai fedeli in Piazza San Pietro, dove si sono radunate circa 30.000 persone, tutte con il naso all’insù, rivolto al comignolo, di fronte a sé o proiettato sui maxi schermi installati per permettere a tutti di seguire questo evento storico.