Bombe israeliane sull'aeroporto di Sanaa, nello Yemen. Trump: gli Houthi annunciano stop ai combattimenti, Usa cesseranno raid

L’esercito israeliano ha attaccato l’aeroporto di Sanaa, nello Yemen, provocando, stando ad un primo bilancio almeno 3 morti e 38 feriti. Un’azione che ha dato vita a un botta e risposta incandescente: per gli Houthi Israele ha superato una linea rossa e ora deve aspettarsi una controrisposta. Il premier Netanyahu si dice pronto a sua volta a rispondere anche all'Iran, senza l’aiuto di Teheran -conclude Netanyahu, gli Houthi non sarebbero in grado di attaccare nessuno. Dagli Stati Uniti, che ieri hanno affiancato Tel Aviv nell’attacco al porto yemenita, il presidente Donald Trump poco fa ha affermato che gli Houti hanno annunciato che non vogliono più combattere, in pratica “hanno capitolato” è l’esatta espressione del Tycoon e gli USA di conseguenza cesseranno i bombardamenti.