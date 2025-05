Robert Francis Prevost è il 267esimo Papa, le prime parole di Leone XIV

Il cardinale americano Robert Francis Prevost è il 267esimo Papa. Si chiamerà Leone XIV. Lo ha annunciato dalla Loggia delle benedizioni, il card. protodiacono Dominique Mamberti.

"Dio ci vuole bene, vi ama tutti, il male non prevarrà''. Queste le prima parole pronunciate da papa Prevost affacciandosi dalla loggia delle benedizioni. "Andiamo avanti senza paura, uniti mano nella mano con Dio e tra noi. Siamo discepoli di Cristo, che ci precede, il mondo ha bisogno della sua luce, ci aiuti a costruire ponti con dialogo e l'incontro, unendoci per essere un popolo sempre in pace", ha osservato Leone XIV.

Prevost, suo primo intervento, ha fatto riferimento ad una "Chiesa missionaria, che costruisce ponti e dialogo, sempre aperta a ricevere tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, della nostra presenza, del nostro dialogo, del nostro amore: una chiesa che cammina, che cerca sempre la pace, la carità e che cerca di essere sempre vicina a coloro che soffrono".

''Se mi permettete voglio rivolgere un saluto a tutti e in modo particolare alla mia amata diocesi di Ciclaio in Peru, dove un popolo fedele ha accompagnato il suo vescovo e ha condiviso la sua fede e ha dato tanto per continuare a essere chiesa fedele a Gesù Cristo''. Così Papa Leone XIV ha dedicato un omaggio in spagnolo alla diocesi del Perù dove è stato missionario per oltre un decennio.