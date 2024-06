Fedez in auto con la modella Garance Authié: le prime foto del settimanale "Chi"

Fedez e la super modella. Stavolta il settimanale Chi ha pizzicato il rapper con Garance Authié, modella francese. I due, come sappiamo, si sono conosciuti a Montecarlo, galetto fu il Gran Premio. Ora hanno trascorso una mini-vacanza in Puglia e sono praticamente usciti allo scoperto. Infatti, i paparazzi di Chi hanno fotografato la coppia in auto.

Lo scorso 21 giugno Fedez è arrivato in Puglia in aereo. Poi si è diretto in Salento insieme alla modella e al cane (che fa di nome Silvio). In Puglia, Fedez ha incontrato il presidente del Codacons, Carlo Rienzi: tra i due, dopo querele e litigi, è tornato il sereno. Ed in Puglia hanno ufficialmente annunciato una collaborazione per sostenere Taranto, colpita dagli effetti devastanti dell'inquinamento industriale dell’ex Ilva.

Ovviamente, Fedez ne ha approfittato per fare un po' di vacanze in Puglia. Mare cristallino, spiagge incantevoli: la Puglia ha collezionato un altro primato per il quarto anno consecutivo (Skytg24 scrive: In Puglia, su 882,8 chilometri di costa adibiti alla balneazione, ben 880 km hanno ricevuto la più alta valutazione, ovvero il 99,7%. Nella regione lo 0,2% della costa (1,8 km) è stata classificata come "buona" e lo 0,1% (1,1 km) come "sufficiente")

LE FOTO DI FEDEZ AL MARE

E al mare Fedez non rinuncia ad un tocco social. Foto, like su like, post dopo post: la vancanza, ritagliata tra un impegno e l'altro, diventa il momento adatto per pubblicare scatti virali. Trascorre una giornata in un masseria di lusso, che secondo i beninformati si troverebbe vicino Polignano a Mare. Fedez e la modella si geolocalizzano in Puglia: un indizio, in questo caso, fa una prova.

LA PUGLIA, DAL G7 CON I GRANDI DELLA TERRA AI VIP

Terra di grandi tradizioni e buon cibo. Mare, da nord a sud, limpido con litorale costiero molto vasto. La Puglia, senza dubbio, quest'anno è la grande protagonista con le sue masserie e i resort: uno su tutti Borgo Egnazia, che di recente ha ospitato il G7 con i grandi della Terra e in passato Madonna. E poi i vip, che scelgono la Puglia. Da sempre. I numeri, in queste prime settimane d'estate, sono già altissimi.