Il card. Angelo De Donatis a RTL 102.5: "Il Conclave è un'esperienza di chiesa troppo forte"

"Il Papa mi diceva: Non perdere mai l'umorismo", il cardinale Angelo De Donatis, che sarà presente al prossimo Conclave parla del momento solenne dell'elezione del nuovo Papa. "Il Conclave è un'esperienza di chiesa troppo forte: si tocca con mano quella che è la povertà umana", dice in un reel che potete riascoltare sulla pagina ufficiale Instagram di RTL 102.5.

Il Consiglio dei ministri ha deciso di proclamare cinque giorni di LUTTO NAZIONALE per la morte di Papa Francesco (i funerali saranno celebrati sabato alle 10 in piazza San Pietro dal cardinale decano Giovanni Battista Re.). Un evento mediaticamente, che sarà seguito dai media di tutto il mondo.

Domani la traslazione in San Pietro, intanto la Santa Sede ha pubblicato le foto della salma del Pontefice a Santa Marta (la residenza che ha scelto da quando è diventato Papa).

IL CONCLAVE

E' l'evento più atteso, pieno di significato. Un evento millenario che si ripete quando i cardinali sono chiamati, sotto la guida dello Spirito Santo, ad eleggere il nuovo Papa. Potrebbe iniziare tra il 6 ed il 10 maggio, ma anche prima. I cardinali, dopo l'extra omnes (fuori tutti), si ritireranno nella Cappella Sistina, dove sarà montato il comignolo per la fumata: nera o bianca, in caso di elezione.

Al Conclave partecipano esclusivamente i cardinali elettori, che sono membri del Collegio cardinalizio che non abbiano compiuto 80 anni. Quest'anno i cardinali elettori sono 138.

LE ULTIME PAROLE DI PAPA FRANCESCO

"Grazie per avermi riportato in piazza", sono queste le ultime parole di Francesco, che ha scritto un testo inedito: "La morte non è la fine di tutto, ma un nuovo inizio", questo è il testo inedito di Francesco.

Intanto, stamattina tantissima gente si è recata a Santa Maria Maggiore, la basilica dove il Papa sarà sepolto, come ha indicato nel suo testamento. Un benefattore anonimo pagherà le spese del funerale di Bergoglio. L'identità del benefattore resta segreta, ma c'è tanta curiosità: tutti vorrebbero sapere di chi si tratta.

IL TESTAMENTO

Il testamento del Papa è firmato 29 giugno 2022. Jorge Mario Bergoglio ha scelto come luogo di sepoltura la Basilica papale di Santa Maria Maggiore, tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza. Nessuno sfarzo, tanta semplicità.