"Notte prima degli esami": stress ed ansia per 6 studenti su 10, ecco cosa accadrà nel giorno della Maturità

Sta per arrivare la "Notte prima degli esami", celebre da sempre. Che suscita grandi emozioni perché arriva la prima, vera, prova: la Maturità. Domani, mercoledì 18 giugno, alle 8.30 prenderà il via l’esame di maturità 2025 che coinvolgerà 524.415 studenti in tutta Italia.

E stasera, fuori dalle scuole di tutta Italia, si canterà la storica canzone di Antonello Venditti: Notte prima degli esami, colonna sonora, da sempre, per milioni e milioni di studenti. Maturandi e diplomati. Che ricordano quei momenti, rivivono le emozioni che restano indelebili nel tempo come nell'omonimo film di Fausto Brizzi: un capolavoro, sempre attuale.

IL CALENDARIO DEGLI ESAMI

Prima prova, quella d'italiano, mercoledì 18 giugno (comune a tutti gli indirizzi). Seconda prova il 19 giugno, diversa per i vari percorsi di studio. E poi esame orale, forse quello più temuto dagli studenti.

"Come direbbero loro stessi, i ragazzi si mostrano apparentemente più nel chill - ovvero in uno stato mentale rilassato - rispetto alle ragazze: analizzando il quadro delle emozioni più diffuse in questo periodo, a prevalere è l'ansia (38,3% femmine - 25,9% maschi), seguita da un forte desiderio di fuga (23,8% donne - 17% uomini) mentre tranquillità e piacere sono il fanalino di coda tra gli stati d'animo femminili, ma in quelli maschili riescono, quasi, a pareggiare i conti con il desiderio di fuga'', spiega il direttore di Skuola.net, Daniele Grassucci.

ATTENZIONE ALLE FAKE NEWS SULLE TRACCE ON LINE

E come ogni anno torna anche il rischio di cadere in una delle tradizionali fake news sulle regole d'esame rimane alto anche se in riduzione rispetto al passato. Questo anche grazie all'attività della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica con 'Maturità al sicuro', la campagna di sensibilizzazione svolta assieme al portale specializzato Skuola.net, che per il diciottesimo anno consecutivo si pone proprio l'obiettivo di 'smontare' le principali notizie false sull'argomento.

Le nuove tecnologie in particolare, con il costante sviluppo di 'aiuti' digitali, possono indurre in tentazione diventando un possibile amplificatore di errori di comportamento che, nelle peggiori delle ipotesi, possono addirittura portare all'esclusione dall'esame. Il rischio è concreto. Lo mostrano chiaramente le risposte date dai circa 1.200 maturandi raggiunti dal monitoraggio effettuato proprio da Skuola.net per la Polizia di Stato a circa una settimana dal via della maturità 2025.

SMARTPHONE E DISPOSITIVI ELETTRONICI- INFORMATICI VIETATI

Quasi 1 studente su 5, ad esempio, è convinto che durante le prove scritte gli smartphone si possano tenere con sé in postazione quando, invece, devono essere consegnati al banco della commissione, come correttamente dimostra di sapere l'82% del campione interpellato. E se il 15% è consapevole che comunque i telefoni debbano rimanere rigorosamente spenti, il 3% pensa che si possano persino usare rischiando al massimo di essere richiamati o penalizzati in fase di correzione e non, come potrebbe avvenire, di vedere invalidato l'intero esame.

Tra l'altro, il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha vietato gli smartphone nelle scuole superiori con una circolare ufficiale. Si tratta, quindi, di una svolta vera e propria.

