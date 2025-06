Scuola, stop agli smartphone anche alle superiori: uso vietato durante tutta la giornata scolastica

NIENTE SMARTPHONE ALLE SCUOLE SUPERIORI

Il Ministero dell’Istruzione ha deciso di estendere il divieto di utilizzo degli smartphone anche agli studenti delle scuole superiori. Dopo aver già introdotto lo stop ai cellulari fino ai 14 anni con una circolare del luglio scorso, il provvedimento ora riguarda anche gli istituti del secondo ciclo. La nuova direttiva, firmata dal ministro Giuseppe Valditara, stabilisce che i dispositivi mobili non potranno essere usati né durante le lezioni né in qualsiasi momento della giornata scolastica, salvo alcune eccezioni specifiche. La responsabilità dell'applicazione concreta del divieto sarà affidata all'autonomia delle singole scuole, che potranno decidere in che modo far rispettare la norma e quali sanzioni adottare in caso di trasgressioni. Tuttavia, la linea guida è chiara: l’obiettivo è limitare l’uso improprio dei dispositivi digitali, soprattutto alla luce delle evidenze scientifiche che ne dimostrano i rischi. Il ministro ha infatti richiamato diverse ricerche condotte da enti internazionali come l’Ocse, l’OMS e l’Istituto Superiore di Sanità, che mettono in luce gli effetti dannosi di un’esposizione eccessiva agli schermi: difficoltà di concentrazione, disturbi del sonno, calo delle prestazioni scolastiche, aumento dell’ansia e forme di dipendenza. Numerosi Paesi, sottolinea, infatti, Valditara, stanno andando in questa stessa direzione, perché convinti che ridurre il tempo trascorso online possa contribuire a migliorare l’apprendimento e il benessere psicofisico degli studenti.