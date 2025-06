"Cara vacanza quanto mi costi": ecco cosa fanno milioni di italiani per andare in ferie Photo Credit: agenzia fotogramma

Un'estate italiana, nel vero senso della parola. Per andare in vacanza, secondo gli ultimi dati, sempre pèiù italiani ricorrono ai prestiti. E sullo sfondo restano le polemiche, come ogni anno, sul caro-vacanze.

Ad elaborare i dati per La Stampa da Experian "nel mese di maggio è aumentata soprattutto la richiesta di prestiti "personali": 11,12% in più nell'ultimo mese e 9,67% rispetto a un anno fa. Anche i «prestiti finalizzati», destinati all'acquisto di un determinato bene o servizio, crescono del 5,15% (sebbene in lieve calo rispetto a maggio 2024)", si legge in un articolo.



VACANZE A RATE

Sempre secondo i dati, aumenta il numero di prestiti per le vacanze. In pratica, in un anno +55% delle richieste di prestiti rispetto a maggio 2024 (+7% nell'ultimo mese) per andare in vacanza.

Le vacanze costano. Anche tanto. Pesano sulle tasche di famiglie e single, in modo uguale. Sempre più italiani scelgono le vacanze mordi e fuggi con pasto portato da casa e ombrellone personale (senza noleggiarlo al lido).

In un articolo de La Stampa viene spiegato in modo dettagliato l'andamento di costi e consumi d'estate.

L'analisi del «Rapporto sul credito italiano» di Experian mostra che la domanda di prestiti nell'ultimo mese lievita in tutte le aree della penisola, ma è più solida nelle regioni meridionali e al Nord-Ovest. «Il nostro Osservatorio individua un trend di ripresa netta per il credito al consumo nel mese scorso», si legge su La Stampa Giulio Mariani, Director Data di Experian.

LA SITUAZIONE NELLE GRANDI CITTA'

Sale il numero di prestiti a Napoli e poi c'è Roma. "Rispetto a maggio 2024, però, l'aumento è più marcato a Venezia e Torino. Quanto agli acquisti a rate, salgono più della media nazionale a Napoli e a Torino (rispettivamente, +56,84% e +56,61% nell'ultimo anno). Venendo all'importo, un italiano chiede un «prestito personale» in media di 9.976 euro, in lieve calo rispetto al passato. Sale, invece, la cifra per i «finalizzati» (+8,28% nel mese di maggio) e si attesta su una media di 1.710 euro: più alta al Nord-Est (1.953 euro) e al Nord-Ovest (1.785)", si legge su La Stampa.