La chiusura della bara di Papa Francesco, ecco la decisione della Santa Sede

E' l'ultimo viaggio di Francesco, tra i fedeli. In mezzo alla sua gente. Stamattina la bara del Papa è arrivata in piazza San Pietro, proprio come aveva chiesto il pontefice. Migliaia e migliaia di fedeli sono attesi per i funerali, che saranno celebrati sabato mattina alle 10.

LA CHIUSURA DELLA BARA DI PAPA FRANCESCO

Venerdì 25 aprile, alle ore 20.00 nella Basilica di San Pietro, il cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa, presiederà il rito della chiusura della bara di papa Francesco. Alla cerimonia prenderanno parte, oltre al cardinal Farrell, gli altri cardinali Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio, Roger Michael Mahony, cardinale presbitero, Dominique Mamberti, cardinale protodiacono, Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro, Pietro Parolin, già segretario di Stato, Baldassare Reina, vicario generale per la Diocesi di Roma, Konrad Krajewski, elemosiniere di Sua Santità; i monsignori Edgar Peña Parra, sostituto della Segreteria di Stato, Ilson de Jesus Montanari, vice camerlengo di Santa Romana Chiesa, Leonardo Sapienza, reggente della Casa Pontificia; quindi i Canonici del Capitolo Vaticano, i Penitenzieri Minori Vaticani Ordinari, i segretari del Pontefice defunto e altre persone ammesse dal maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie.

L'OMAGGIO DELLE GUARDIE SVIZZERE

Da sempre, da secoli, le Guardie svizzere proteggono il Papa e lo accompagnano nell'ultimo viaggio terreno.

Durante la traslazione, le Guardie svizzere in grande uniforme, sono state ferme ed impassibili. Nessuna parola. Movimenti combinati tra loro. Ma hanno partecipato al dolore collettivo.

Sempre loro vigileranno la Cappella Sistina durante l'elezione del nuovo Papa ed impediranno l'accesso a chiunque dopo l'extra omnes: fuori tutti.

LEGGI ANCHE - Papa Francesco, la salma è stata traslata nella Basilica di San Pietro. Inizia l'omaggio dei fedeli