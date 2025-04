Papa Francesco, la salma è stata traslata nella Basilica di San Pietro. Inizia l'omaggio dei fedeli

Dopo ore di attesa, iniziata già intorno alle sei di questa mattina, i primi fedeli iniziano ad entrare nella Basilica di San Pietro, per rendere omaggio alla salma di Papa Francesco. Il rito della traslazione, che ha portato il corpo del Pontefice da Casa Santa Marta, in cui ha vissuto per dodici anni, alla Basilica Vaticana, è iniziato alle 9. La preghiera recitata dal Camerlengo, il cardinal Kevin Farrell. Poi la processione, con la bara aperta di Bergoglio, accompagnata da ottanta cardinali e accolta da circa ventimila persone, radunate in Piazza. Il silenzio, interrotto solo dal suono delle campane a morto e dall'antifona dal Salmo 22, cantata in latino.





LA LITURGIA

Dietro al feretro del Papa, anche la famiglia pontificia, con il fidato infermiere, Massimiliano Strappetti, che ha seguito Francesco fino all'ultimo, raccogliendo anche le sue ultime parole - "" - e gli aiutanti di camera, Piergiorgio Zanetti e Daniele Cherubini. Presenti anche i tre segretari, don Juan Cruz Villalon, don Manuel Pellizzon e don Fabio Salerno. La salma di Bergoglio è stata posta davanti all'altare della Confessione, incensata e aspersa con l'acqua benedetta. Al centro del rito della traslazione, la liturgia della Parola, oltre alle preghiere di intercessione e il canto dei salmi.





L'OMAGGIO PER TRE GIORNI

È così il momento dell'ultimo incontro tra Papa Francesco e il suo popolo, a cui si è rivolto fino alla fine. Sarà possibile visitare le spoglie per tre giorni. Oggi, dalle 11 a mezzanotte, domani dalle 7 alle 24, e venerdì 25 aprile, dalle 7 alle 19. Alle 20 dello stesso giorno avverrà invece il rito della chiusura della bara, secondo quanto previsto nell'Ordo Exsequiarum, il libro liturgico dedicato alle esequie dei Papi, rivisto nel 2024 dallo stesso Bergoglio. Poi sarà il momento dei funerali, che saranno celebrati sul sagrato della Basilica di San Pietro, sabato alle ore 10. Un appuntamento che raccoglierà migliaia di persone. Basti pensare che finora sono duemila i giornalisti accreditati. L'ultimo abbraccio al Pontefice.