Italiani dispersi alle Maldive, si immergerà domani mattina il team di sub-speleologi arrivato dalla Finlandia

Italiani dispersi alle Maldive, si immergerà domani mattina il team di sub-speleologi arrivato dalla Finlandia

Italiani dispersi alle Maldive, si immergerà domani mattina il team di sub-speleologi arrivato dalla Finlandia Photo Credit: Ansa: X Shafraz Naeem

Redazione Web

17 maggio 2026, ore 16:25 , agg. alle 18:35

Questa sera a Malpensa atterrerà l’aereo con i 20 connazionali che si trovavano a bordo dello yacht su cui hanno viaggiato le vittime

La squadra formata  da tre sub-speleologi finlandesi, attesa alle Maldive, è arrivata stamattina per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vaavu. Si tratta di un team di grande esperienza che in passato, nel 2018, ha preso parte al salvataggio di un gruppo di bambini rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia. Il portavoce dell'ufficio presidenziale ha fatto sapere che i sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche specializzate, si stanno coordinando con la Guardia Costiera, in vista della ripresa delle ricerche, sospese in seguito alla morte, ieri, del sergente maggiore Mohamed Mahudhy, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane, con alle spalle decine di missioni, deceduto durante una immersione per problemi di decompressione, nel terzo giorno di ricerche. La prima immersione è prevista per domani mattina, se le condizioni meteo saranno favorevoli. Le operazioni sono coordinate dalla società italiana esperta in salvataggi Dan Europe. Regno Unito e Australia hanno offerto un supporto tecnico. Sono ancora imprigionati nelle cavità situate  a 60 metri di profondità i corpi della professoressa di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal e dei ricercatori, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. L’unico corpo ritrovato finora, lo ricordiamo, è quello di Gianluca Benedetti, l'istruttore capobarca della spedizione.

Intanto è arrivata alle Maldive anche Orietta Stella, la legale del tour operator verbanese Albatros Top Boat, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea nella quale hanno perso la vita cinque italiani. Orietta Stella ha detto che farà il possibile per capire cosa è accaduto e che intende recarsi nell’isolotto in cui si è verificata la tragedia.

Infine, si è appreso nel primo pomeriggio che questa sera, dopo le ore 20, all'aeroporto di Milano Malpensa, atterreranno i venti italiani che erano a bordo dello yacht Duke of York insieme ai cinque sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimathà.


Argomenti

Daily
italiani dispersi
Maldive
ricerche
sub

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Prmo istant poll, Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53% al referendum sulla giustizia

    Prmo istant poll, Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53% al referendum sulla giustizia

  • MotoGP. Cadute e paura al gp di Catalogna, alla fine vince Di Giannantonio

    MotoGP. Cadute e paura al gp di Catalogna, alla fine vince Di Giannantonio

  • Internazionali BNL d'Italia. Sinner batte Medvedev e va in finale, domani contro il norvegese Casper Ruud

    Internazionali BNL d'Italia. Sinner batte Medvedev e va in finale, domani contro il norvegese Casper Ruud

  • Alle Maldive muore un soccorritore impegnato nella ricerca dei 4 italiani dispersi

    Alle Maldive muore un soccorritore impegnato nella ricerca dei 4 italiani dispersi

  • Oggi a Torino iniziano le Final Four di pallavolo maschile a Torino, Perugia sogna la Champions

    Oggi a Torino iniziano le Final Four di pallavolo maschile a Torino, Perugia sogna la Champions

  • Maldive, difficile il recupero dei quattro sub italiani ancora dispersi

    Maldive, difficile il recupero dei quattro sub italiani ancora dispersi

  • Riccione Music City: si accende l’estate a ritmo di musica nel Piazzale Roma

    Riccione Music City: si accende l’estate a ritmo di musica nel Piazzale Roma

  • Riccardo Zanotti presenta a RTL 102.5 il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari “Sorry Scusa Lo Siento”

    Riccardo Zanotti presenta a RTL 102.5 il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari “Sorry Scusa Lo Siento”

  • New Hit di RTL 102.5: ecco tutti i nuovi successi in rotazione da questa settimana sulla prima radio d’Italia

    New Hit di RTL 102.5: ecco tutti i nuovi successi in rotazione da questa settimana sulla prima radio d’Italia

  • All'Arena di Verona torna l'Opera Festival. Si parte con la Traviata

    All'Arena di Verona torna l'Opera Festival. Si parte con la Traviata

Colloqui in bilico tra Iran e Usa. La pressione su Hormuz e le trattative sommerse

Colloqui in bilico tra Iran e Usa. La pressione su Hormuz e le trattative sommerse

Difficile conciliare le posizioni americane con quelle iraniane, soprattutto dopo che Teheran ha scoperto l'arma di Hormuz. Il presidente Trump ha fretta, gli Ayatollah no e diventano più forti.

Al Met il corpo in mostra, complici i Bezos

Al Met il corpo in mostra, complici i Bezos

La mostra dell'anno del Costume Institute precede il gala più contestato

Plovdiv-Sofia l’ultima tappa della Grande Partenza bulgara del Giro d’Italia. Due città vicine, ma diverse

Plovdiv-Sofia l’ultima tappa della Grande Partenza bulgara del Giro d’Italia. Due città vicine, ma diverse

Distano poco più di 150 km, quanto la terza frazione. All’apparenza risultano diversissime la seconda e la prima città della Bulgaria, ma condividono più di quanto non sembri