Italiani dispersi alle Maldive, si immergerà domani mattina il team di sub-speleologi arrivato dalla Finlandia

La squadra formata da tre sub-speleologi finlandesi, attesa alle Maldive, è arrivata stamattina per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vaavu. Si tratta di un team di grande esperienza che in passato, nel 2018, ha preso parte al salvataggio di un gruppo di bambini rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia. Il portavoce dell'ufficio presidenziale ha fatto sapere che i sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche specializzate, si stanno coordinando con la Guardia Costiera, in vista della ripresa delle ricerche, sospese in seguito alla morte, ieri, del sergente maggiore Mohamed Mahudhy, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane, con alle spalle decine di missioni, deceduto durante una immersione per problemi di decompressione, nel terzo giorno di ricerche. La prima immersione è prevista per domani mattina, se le condizioni meteo saranno favorevoli. Le operazioni sono coordinate dalla società italiana esperta in salvataggi Dan Europe. Regno Unito e Australia hanno offerto un supporto tecnico. Sono ancora imprigionati nelle cavità situate a 60 metri di profondità i corpi della professoressa di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal e dei ricercatori, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. L’unico corpo ritrovato finora, lo ricordiamo, è quello di Gianluca Benedetti, l'istruttore capobarca della spedizione.

Intanto è arrivata alle Maldive anche Orietta Stella, la legale del tour operator verbanese Albatros Top Boat, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea nella quale hanno perso la vita cinque italiani. Orietta Stella ha detto che farà il possibile per capire cosa è accaduto e che intende recarsi nell’isolotto in cui si è verificata la tragedia.

Infine, si è appreso nel primo pomeriggio che questa sera, dopo le ore 20, all'aeroporto di Milano Malpensa, atterreranno i venti italiani che erano a bordo dello yacht Duke of York insieme ai cinque sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimathà.



