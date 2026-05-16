Oggi a Torino iniziano le Final Four di pallavolo maschile a Torino, Perugia sogna la Champions

Torino è pronta ad assegnare il trofeo più prestigioso della pallavolo maschile. Oggi, sabato 16 e domani, domenica 17 maggio l'Inalpi Arena, ospiterà la Final Four della Champions League di pallavolo maschile. Per l’Italia sarà presente la Sir Sicoma Monini Perugia. Della finale ci sfanno parte anche due squadre polacche: PGE Projekt Warszawa e Aluron CMC Warta Zawiercie oltre ai turchi dello Ziraat Bankkart Ankara.





La sfida è lanciata

Simone Giannelli ha lanciato la sfida alle avversarie: "Non possiamo dare per scontata la partecipazione, per la seconda volta consecutiva, a una Final Four di Champions League” ha dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento, “e siamo desiderosi di fare del nostro meglio: la nostra semifinale contro la squadra di Varsavia sarà molto interessante". Perugia si presenta da campione in carica, "ma non siamo qui a Torino per difendere il titolo, siamo qui perché abbiamo meritato sul campo questa qualificazione” ha sottolineato il tecnico Angelo Lorenzetti “vogliamo sicuramente fare molto bene, con la consapevolezza però dell'alto livello di questa Champions League: arrivano a questa fase finale squadre tecnicamente molto valide e simili a quelle dello scorso anno, ma con un'autostima più alta".





Il programma

All'Inalpi Arena il programma odierno prevede le semifinali della Champions League di pallavolo maschile. Si comincia alle 17 con la sfida tra Warszawa e Perugia, mentre alle 20.30 scenderanno in campo Zawiercie e Ankara. Domenica 17 maggio, alle 17, è in programma la finale per il terzo posto, mentre alle 20.30 la finalissima che assegnerà il titolo 2026.



