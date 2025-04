"Finiti i liquori al frigo-bar di Santa Marta": l'indiscrezione sui cardinali in pre-Conclave fa sorridere tutti

La notizia corre in Rete alla velocità della luce. Un cardinale, prossimo al Conclave, avrebbe finito i liquori del frigobar a Santa Marta. E sulle pagine del Corriere della sera un arcivescovo racconta:

«È meglio parlare al ristorante piuttosto che a Santa Marta: fuori a tavola, infatti, si può stare più tranquilli e soprattutto lontani da orecchie indiscrete.

Non posso dirvi il nome perché è un mio caro amico, ma un cardinale straniero che pensava fosse tutto gratis ha invitato in stanza un po’ di colleghi per chiacchierare dopo cena e così hanno finito tutti i liquori mignon del frigo-bar. Solo che poi lui se li è ritrovati sul conto e c’è rimasto male