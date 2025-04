Papa Francesco ha amato fino alla fine, così il cardinale Matteo Zuppi

''Papa Francesco ha amato fino alla fine. Quel suo giro con la macchina, per salutare tutti e farsi salutare da tutti, è il gesto di un Papa che non si è mai risparmiato. Si è avvicinato alle persone perché voleva comunicare a tutti l'amore di Dio per l'umanità concreta, così come è, senza filtri, senza ipocrisie, coinvolgendo tutti''. E’ quanto ha dichiarato in un video messaggio, in cui ha ricordato la figura di Bergoglio, il presidente della Cei, card. Matteo Zuppi.

''Creando qualche malumore in chi ha paura, in chi preferisce guardare da lontano, in chi non vuole sentire - come diceva lui - il famoso 'odore delle pecore', che dà anche un po' fastidio, ma è proprio quello di cui il buon Pastore profuma'', ha aggiunto Matteo Zuppi.

''C'è tanta sofferenza per la perdita di una persona così cara, e così cara a tutti, che ha saputo unire tanti uomini e donne, anche con sensibilità diverse, che però si sono sentiti vicini - e si sentono vicini - e compresi, proprio per l'attenzione alla persona e a Dio. Ecco, è la sua Pasqua. Ci aiuta a capire qual è la forza dell'amore, che in Gesù vince il male della morte, e ci aiuta a guardare con speranza, con fiducia, anche questo passaggio così doloroso per tutti'', ha concluso il presidente della Conferenza Episcopale Italiana.