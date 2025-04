Al Bano e Loredana Lecciso dalla Venier: l'ospitata insieme dopo anni di assenza dalla tv

Venticinque anni d'amore. Sempre insieme. Superando ogni tipo di ostacolo. Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso vivono quello che è a tutti gli effetti un matrimonio felicissimo (anche se non sono sposati formalmente). Due figli bellissimo, Jasmine e Bido. La loro storia d'amore è fondata sul rispetto e sulla fede nel segno della famiglia. Un vero esempio per tutti.

L'OSPITATA A DOMENICA IN

Ora, però, si raccontano da Mara Venier nel corso di Domenica in per la prima volta insieme dopo anni ed anni di assenza dal video. Un amore vero, puro. Senza il matrimonio. Proprio Loredana Lecciso, alla domanda della Venier, ha detto:

"Il nostro è un matrimonio quotidiano e libero, non ci sono quelle carte e quei vincoli burocratici. Ci scegliamo ogni giorno. Ci abbiamo pensato, ma stiamo insieme da tanto tempo e sentirci sposati mentalmente è la sensazione d’amore più intensa che possa esserci. E poi c’è anche un filo di scaramanzia, perché mai come adesso io e Al Bano stiamo serenamente insieme”.

UNA LUNGA STORIA D'AMORE

La lunga storia d'amore è scandita dalla profonda fede di Carrisi, che ha scelto di non essere presente al funerale del Papa (a cui era legatissimo) per il timore di selfie e video da parte dei fan, che avrebbero rovinato un momento così sacro, importante. Lo stesso Al Bano, venerdì scorso, su RTL 102.5 aveva detto:

"Il rapporto bellissimo con Francesco lo porto nel mio cuore. Amava la musica, amava sorridere. Era un uomo di pace, speriamo che nel mondo arrivi per davvero la pace".

LA LUNGA CARRIERA DI AL BANO: DALLA PUGLIA AL TETTO DEL MONDO

Cellino San Marco, in Salento, è sempre stato il nido del suo amore per la famiglia. Al Bano Carrisi lascia la Puglia giovanissimo con quella che viene definita "la valigia di cartone" per cercare successo a Milano come cantante. Ha una voce che fa venire i brividi: un vero talento di natura. Sanremo, tante partecipazioni, concerti in giro per il Mondo: se sommiamo i chilometri percorsi Carrisi ha fatto almeno due volte il giro della Terra. E' uno dei cantanti più amati ed applaudi. Intere generazioni sono cresciute con la sua musica, che amava anche Papa Francesco.