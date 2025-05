I viaggi del cuore: torna l'appuntamento in tv con Don Davide Banzato. Ecco quando

Tornano su Canale 5 I Viaggi del Cuore con Don Davide Banzato, dopo due importanti riconoscimenti ricevuti recentemente. Il 21 giugno 2024, il programma ha ottenuto il Premio Moige, consegnato a Roma nell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. In seguito, il 15 marzo 2025, è stato assegnato il premio giornalistico “Premio Buone Notizie - Edizione speciale In Giubileo”.

La XIX edizione del programma partirà dall’Italia, ma continuerà a spaziare anche all’estero, proponendo ai telespettatori un’immersione in luoghi senza tempo, tra arte, storia, fede e paesaggi di straordinaria bellezza. A partire dal terzo sabato di maggio, ogni sabato mattina alle 9.30 su Canale 5, andranno in onda le nuove puntate de I Viaggi del Cuore, visibili anche sul canale internazionale Mediaset Italia.

IL PRIMO APPUNTAMENTO

Il primo appuntamento, sabato 17 maggio 2025, ci condurrà in Sicilia, regione protagonista di ben quattro puntate speciali. La prima farà tappa a Catania, per una puntata promossa dalla Fondazione Federico II, impegnata in progetti che promuovono la cultura, la legalità e l'inclusione sociale. La puntata avrà uno sguardo particolare alla devozione verso Sant’Agata e alla bellezza del territorio, con l’imponente Etna a fare da cornice. Poi, nell’ambito dell’iniziativa ‘Discovering Rural Sicily’ che vede protagonisti sette Gruppi di Azione Locale (GAL) che hanno messo insieme le loro tradizioni, culture, bellezze artistiche e architettoniche per creare percorsi tanto insoliti quanto coinvolgenti (Ente capofila del progetto è il Gal Valle del Belice, gli altri sono Gal Etna Sud, Gal Terra Barocca, Gal Terre di Aci, Gal Terre del Nisseno, Gal Valli del Golfo, Gal Taormina Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza) verranno raccontate le anime autentiche di vari territori siciliani, ricchi di identità e vocati alla sostenibilità.

Le puntate toccheranno la Sicilia occidentale – con luoghi come il Cretto di Burri, Caltabellotta, Santa Croce Camerina, le Cave di Ispica, Sutera, Caltanissetta, Mussomeli e Gela – e la Sicilia orientale, con un itinerario mozzafiato attraverso Modica, Ragusa, Scicli, Santa Maria la Scala, Santa Venera al Pozzo, la Madonna di Valverde, Monte Ceraulo, la Madonna della Sciara, Santa Teresa di Riva e Roccalumera. A seguire, un altro viaggio emozionante ci porterà tra Taormina e Messina, tra mare e monti, bellezza e spiritualità, con tante sorprese.

LE NOVITA'

Tra le novità della stagione, anche un viaggio nella Repubblica di San Marino, alla scoperta delle sue peculiarità storiche e spirituali, e una tappa in Tunisia, per raccontare la bellezza e la ricchezza di questo Paese. Non mancheranno altre sorprese.

Don Davide Banzato, Missionario della Misericordia nominato da Papa Francesco recentemente scomparso, accompagnerà i telespettatori in questi itinerari aiutandoli a cogliere il significato spirituale dei luoghi e il messaggio profondo del Giubileo. Non mancheranno esperienze forti e simboliche: dal lancio in parapendio alle immersioni subacquee, per vivere anche la natura come luogo d’incontro con Dio.

Come sempre, la trasmissione ospiterà anche alcuni tra gli autori più significativi del panorama editoriale italiano, in collaborazione con Edizioni San Paolo. In ogni viaggio ci sarà il supporto di Famiglia Cristiana per approfondimenti di attualità e per uno spazio sulle ultime uscite editoriali.

E non mancherà la presenza di Missioni don Bosco, che racconterà la difficile situazione della Nigeria, aiutandoci ad avere uno sguardo sul Mondo.

I Viaggi del Cuore è un format tv ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore per Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Conduttore Don Davide Banzato (nel ruolo anche di coautore); autrice Martina Polimeni; registi Alberto Magnani e Andrea Pecci. Nella sua durata di 40 minuti si propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per l’Evangelizzazione.