“28 anni dopo”, uscito il trailer del prossimo capitolo della saga di thriller sugli zombie

È uscito in queste ore l'ultimo trailer di "28 anni dopo" di Danny Boyle. Già mostrata durante la presentazione di Sony al CinemaCon all'inizio di questo mese, la nuova clip offre maggiori dettagli su cosa riserva il prossimo capitolo della saga di thriller sugli zombie.

28 ANNI DOPO, ECCO COSA SAPPIAMO SUL FILM

Scritta da Alex Garland e interpretata da Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Jack O'Connell, Alfie Williams e Ralph Fiennes , la storia riprende quasi tre decenni dopo la fuga del virus della rabbia da un laboratorio di armi biologiche in "28 giorni dopo". Ora, ancora in una quarantena imposta senza pietà, alcuni hanno trovato il modo di sopravvivere tra gli infetti. Uno di questi gruppi di sopravvissuti vive su una piccola isola collegata alla terraferma da un'unica strada rialzata, pesantemente difesa. Quando uno del gruppo (Taylor-Johnson) lascia l'isola per una missione nel cuore oscuro della terraferma, scopre segreti, meraviglie e orrori che hanno mutato non solo gli infetti, ma anche altri sopravvissuti. "Una volta arrivati ​​sulla terraferma, non ci sono vie di fuga", sentiamo mentre gli zombie vengono braccati e attaccano. Il Dottor Kelson di Fiennes afferma minacciosamente: "Esistono molti tipi di morte... E alcuni sono migliori di altri". Il primo trailer, uscito a dicembre e terzo trailer horror più visto di sempre con 60,2 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore, mostrava la figura paterna interpretata da Taylor-Johnson a guardia dei verdi campi dell'Inghilterra con arco e frecce, accompagnata dall'inquietante suono di una registrazione di Taylor Holmes del poema di guerra di Rudyard Kipling "Boots".

IL FUTURO DELLA SAGA

La pellicola uscirà negli Stati Uniti il ​​20 giugno. I produttori sono Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Boyle e Garland. La star di 28 giorni dopo, Cillian Murphy, è il produttore esecutivo. Murphy non appare in 28 Years Later , ma è previsto che lo faccia in futuro. Boyle ha dichiarato al CinemaCon: "Come tutte le cose belle della vita, potresti dover aspettare un po' prima che faccia la sua apparizione". Il secondo film della trilogia recentemente rinnovata arriverà nelle sale nordamericane il 16 gennaio 2026. Al CinemaCon, Boyle ha dichiarato al pubblico di Las Vegas di non avere fondi per il terzo film e ha esortato gli esercenti a "sostenere l'apocalisse in corso" in modo che lui "potrebbe tornare qui con il terzo film".