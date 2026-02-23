BAFTA 2026: trionfo per Paul Thomas Anderson, sei premi a “Una battaglia dopo l’altra”

BAFTA 2026: trionfo per Paul Thomas Anderson, sei premi a "Una battaglia dopo l'altra"

BAFTA 2026: trionfo per Paul Thomas Anderson, sei premi a “Una battaglia dopo l’altra” Photo Credit: Ufficio Stampa Warner Bros. Discovery

Mario Vai

23 febbraio 2026, ore 09:30

Il giovane attore Robert Aramayo strappa il titolo di miglior attore al favorito Chalamet

La strada verso gli Oscar prosegue a vele spiegate per Paul Thomas Anderson. Il suo ultimo film, Una battaglia dopo l’altra, ha trionfato ai BAFTA Awards, i più prestigiosi riconoscimenti del cinema britannico, dimostrando ancora una volta di essere uno tra i titoli favoriti della stagione dei premi.

La pellicola ha conquistato ben sei premi, tra cui quello per il miglior film e per la miglior regia, oltre al riconoscimento per il miglior attore non protagonista andato a Sean Penn. Un successo netto che potrebbe essere letto come una prova generale di ciò che accadrà tra il 15 e il 16 marzo a Los Angeles, durante la cerimonia degli Oscar.

BAFTA 2026, MARTY SUPREME A BOCCA ASCIUTTA

Ma la serata ha riservato anche un colpo di scena clamoroso. A sorpresa, il premio come miglior attore protagonista non è andato al favorito Timothée Chalamet, bensì a Robert Aramayo per I Swear, film indipendente ispirato alla vera storia di John Davidson, attivista per i diritti delle persone con la sindrome di Tourette. Aramayo, 33 anni, ha coronato una serata straordinaria vincendo anche il premio come miglior attore esordiente, imponendosi come una delle rivelazioni dell’anno.

Delusione cocente invece per Marty Supreme, che deteneva il record di candidature, undici, ma ha chiuso la cerimonia a mani vuote, segnando il maggiore scarto tra nomination e premi conquistati.

Tra gli altri titoli premiati spicca Hamnet di Chloé Zhao, che ha ottenuto il riconoscimento per il miglior film britannico e quello per la miglior attrice protagonista grazie all’intensa interpretazione di Jessie Buckley. Buona affermazione anche per I peccatori e Frankenstein, entrambi vincitori di tre premi ciascuno.

Tutti i vincitori dei BAFTA 2026: 


Miglior film – Una battaglia dopo l’altra

Miglior film britannico – Hamnet

Miglior esordio britannico – My Father’s Shadow

Miglior film in lingua non inglese – Sentimental Value

Miglior documentario – Mr. Nobody Against Putin

Miglior film d’animazione – Zootropolis 2

Miglior film per bambini e famiglie – Boong

Miglior regia – Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra

Miglior sceneggiatura originale – Ryan Coogler per I peccatori

Miglior sceneggiatura non originale – Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra

Miglior attrice protagonista – Jessie Buckley per Hamnet

Miglior attore protagonista – Robert Aramayo per I Swear

Miglior attrice non protagonista – Wunmi Mosaku per I peccatori

Miglior attore non protagonista – Sean Penn per Una battaglia dopo l’altra

Miglior casting – I Swear

Miglior fotografia – Una battaglia dopo l’altra

Migliori costumi – Frankenstein

Miglior scenografia – Frankenstein

Miglior montaggio – Una battaglia dopo l’altra

Miglior trucco e acconciatura – Frankenstein

Miglior colonna sonora – I peccatori

Miglior sonoro – F1

Migliori effetti speciali e visivi – Avatar: Fuoco e cenere

Miglior cortometraggio britannico d’animazione – Two Black Boys in Paradise

Miglior cortometraggio britannico live action – This Is Endometriosis

EE Rising Star (miglior esordiente) – Robert Aramayo per I Swear


