Neffa a RTL 102.5: “Milano è stata di grande ispirazione, ero nel posto giusto al momento giusto. Nel disco tante collaborazioni, ne sono onorato”

Neffa è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Canerandagio Parte 1”, il suo attesissimo album, pubblicato lo scorso 18 aprile. Frutto di un intenso lavoro creativo, “Canerandagio Parte 1” è l’album che racconta l'essenza di un artista che, con la sua penna inconfondibile e la classe che lo ha sempre contraddistinto, firma un nuovo passaggio nel genere che lo ha consacrato come una delle figure più influenti nel suo genere del panorama musicale italiano. Il disco è nato per necessità, un lavoro che descrive e racconta chi è Neffa oggi, il risultato di una trasformazione personale tradotta in musica e comunicata all’esterno. Ai microfoni di RTL 102.5, Neffa ha raccontato: «Io sono uno che si fa sedurre dalla musica, non credo nella seduzione veloce, quindi quando mi è arrivata la prima canzone rap e poi le altre, ho capito che dovevo fare un disco. Per me, il ritorno è un’impresa in cui ti vai a confrontare con un’eredità che ha segnato alcune persone con queste canzoni e per me è un onore. Appena ho capito che stavo facendo un disco rap, ho cominciato a mettere moltissimi controlli qualità». «Quando decidi di uscire con un disco è un po’ una conversazione, sento la gente attorno e sono contento perché hanno sentito che ho dato tutto quello che avevo dentro. Milano è stata la chiave: ho avuto l’ispirazione, una di quelle che ti fanno scrivere tutto, ho avuto la fortuna di essere al posto giusto nel momento giusto. Ed era il momento in cui avevo molto da dare, anche a livello di collaborazioni, e molto da ricevere. È stato un vero scambio» ha continuato l’artista. Il nuovo progetto discografico del cantante è il risultato di un grande lavoro di produzione musicale, interamente curato da Neffa, un’evoluzione del suo stile che si esprime attraverso sonorità calde, crude e graffianti. Nato tra Bologna, Berlino e Milano, l’album è stato profondamente influenzato dall’ambiente circostante nella scrittura e nelle produzioni dei brani. È un disco che presenta una dimensione urbana e metropolitana, un cambiamento significativo rispetto alle precedenti produzioni di Neffa, frutto dell’impatto che i diversi contesti hanno avuto sul suo processo creativo.





LE TRACCE DEL DISCO E LE COLLABORAZIONI

L’album, composto da 10 tracce, si apre con “Littlefunkyintro”, l’unico brano senza collaborazioni. L’intro, pubblicata a sorpresa come skit sul suo profilo Instagram, ha scatenato l’entusiasmo dei fan, che attendevano da tempo il nuovo capitolo di Neffa. Il pezzo riassume in sé l’atmosfera dell’intero album. Questi sono i featuring, in “Canerandagio Parte 1”, nati direttamente dalla collaborazione con il meglio della scena musicale rap e pop italiana: Noyz Narcos in “TROPPAweed”, Franco126 in “Bufera”, Guè e Joshua in “Cuoreapezzi”, Izi in “Canerandagio”, Fabri Fibra e Myss Keta in “Hype (nuoveindagini)”, Frah Quintale in “Perdersi&ritorno”, Joan Thiele e Gemitaiz in “Miraggio”, Lucariello e STE in “Argiento”, e Ele A e Francesca Michielin in “Tuttelestelle”. Le collaborazioni, sia con colleghi/amici di lunga data sia con giovani artisti della scena attuale, sono nate in modo naturale e spontaneo, durante le sessioni in studio, in cui si è creato un bellissimo clima creativo. Ogni artista ha apportato il proprio contributo unico ai brani, rendendo ogni pezzo un autentico incontro artistico che riflette la versatilità e l’approccio innovativo di Neffa. «Ho trovato tantissima disponibilità da parte di tutti e sono onorato di questo. Il titolo è “Canerandagio Parte 1” perché continuavano a venirmi nuovi pezzi e nuove idee per collaborare con altri artisti e quindi mi sono detto “Facciamo anche una parte 2”. Presumo che la seconda parte uscirà finita l’estate, prima del Forum assolutamente e la vorrei fare più corposa della parte 1. Uscirà qualcosa prima del disco, ma non per forza la intro» ha aggiunto il cantante in diretta su RTL 102.5.





UNIVERSO NEFFA

Neffa presenterà dal vivo il nuovo album in occasione di “UNIVERSO NEFFA”, il 5 novembre all'Unipol Forum di Milano. Sarà una serata unica e imperdibile per celebrare il suo percorso musicale, in cui l'artista che ha plasmato l'hip hop e il soul italiano ripercorrerà i momenti più salienti della sua carriera e presenterà le tracce del nuovo disco. «Sarà una grande festa, voglio cercare di ricostruire “Canerandagio” il più possibile. Avendo tanti featuring, non so se ci potranno essere tutti ma la strada sarà quella. E ovviamente tutto il resto: un universo» ha rivelato Neffa nel corso di “The Flight”.