Rkomi a RTL 102.5: “Questo disco è fatto di tante cose, dalla mia infanzia fino a oggi. Sono presenti anche diversi feat con gli amici con cui ho iniziato a fare musica”

Rkomi è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “decrescendo.”, il suo nuovo album rilasciato oggi. “decrescendo.”, che Rkomi definisce il suo album più personale di sempre, è stato scritto nell’arco di due anni ed è un lavoro in cui si è messo in gioco in maniera totale, non risparmiandosi in nulla: né nei testi, e neppure nel sound, in cui il rap degli inizi coesiste con la musica cantata e suonata, impreziosiscono momenti da cantautorato indie pop e l’elettronica. Con l’aiuto di una squadra d’eccezione, l’artista milanese ha travalicato nuovamente i confini dei generi, imponendosi ancora una volta come uno degli artisti più originali del panorama italiano: il suo percorso fa storia a sé. Ai microfoni di RTL 102.5, Rkomi ha raccontato: «Il disco è composto da 18 tracce. Io vengo dal rap, dallo stile un po’ underground e sono abituato ad avere dei dischi molto lunghi, con un’introduzione e un outro. Nei miei dischi ho sempre mantenuto una volta l’intro e una volta l’interludio che spezza in due il disco. Milano è spesso nelle mie canzoni: è una città che adoro e a cui devo tutto. Il mio quartiere però è separato, perché quando parlo male di Milano è perché semplicemente rappresenta il posto in cui metto tutto insieme: ci lavoro, ci vivo, ci piango… Ma direi la stessa cosa di qualsiasi città, perché è lì che soffri, è lì che stai bene ed è dove incanali tutte le tue energie». “decrescendo.” è l’album di un ragazzo cresciuto insieme alla sua musica e svelerà una versione di Rkomi che il pubblico ancora non conosce. Sarà un tuffo nel suo passato, ma anche un viaggio nel suo futuro.





LA COPERTINA E LA TRACKLIST DEL NUOVO ALBUM

Nel corso di “The Flight”, Rkomi ha spiegato, in diretta radiofonica, la scelta della copertina di “decrescendo.”: «La copertina mostra una mia foto di classe, con tanti compagne e le maestre. Io ero un bambino molto sorridente, ma caso vuole che il giorno della foto non lo fossi, quindi sono l’unico che non sorride in mezzo a meravigliosi sorrisi. Mi piaceva il ripartire dagli inizi, ritirare fuori degli aneddoti della mia infanzia e arrivare fino ad adesso. Mi piace sottolineare il fatto che nel momento in cui ci sono le luci accese e le telecamere siamo tutti sorridenti, ma le giornate sono fatte anche di altre cose. Questo disco è fatto di tante altre cose e volevo sostenere questo racconto anche con la copertina». La tracklist si apre con “l’ultima infedeltà.”, in cui Rkomi racconta per la prima volta la storia della sua famiglia, dei suoi amici, degli anni più formativi della sua vita, e con “dirti no.”, il primo singolo ufficiale che ad un primo ascolto può sembrare una canzone d’amore ma che racconta il rapporto ambivalente con il quartiere. “interferenze.” è il ritratto di una ragazza, una canzone su una passione travolgente e controversa. Le immagini catturate da Rkomi inquadrano sentimenti complessi in maniera immediata e indelebile: come in “senza di te.”, o “promessa.”. Ma esplora anche la potenza dei sentimenti in “solo gli amanti sopravvivono.”, su una storia che è “Come l’inverno al mare / bello ma paradossale”. “oh Gio.”, è una lettera aperta a un amico di vecchia data. L’ultimo brano, “così piccoli.”, che chiude il cerchio, ci permette di entrare davvero nel suo mondo attraverso una figura più che fondamentale, sua madre.





LE COLLABORAZIONI IN “DECRESCENDO.”

Se la musica di Rkomi è in costante evoluzione in termini di forma, punti fermi sono i compagni di viaggio che ha voluto con sè. Siamo abituati a chiamarli “Generazione 2016”, un gruppo di amici cresciuti insieme. Con Tedua, ex coinquilino di Rkomi, ricorda i giorni da emergenti in “vent’anni.”, e con Bresh ripercorre i “brutti ricordi.”, in un dialogo aperto e sincero tra due persone che si conoscono da sempre. “orfani.” feat. Izi è un inno ai legami che si rinsaldano anche in mezzo alla competizione di un business complicato, mentre “vorrei.” con Ernia descrive un periodo in cui tutto era più semplice. Doppio feat con Ernia, presente anche in “veleno.”, in cui Rkomi gioca sul filo dell’ironia. Completano la rosa dei featuring anche Lazza, che come Rkomi è cresciuto a Calvairate, in “non c’è amore.” e Nayt in “10 secondi.”. «Ci sono tanti feat con amici e colleghi, sono i fratelloni di sempre e le persone con le quali ho iniziato a fare musica, a parte per un unico caso che è Nayt. Sono comunque tutte voci e penne che si sposavano perfettamente con il tipo di racconto che volevo in quest’album e devo davvero ringraziarli tutti perché si sono impegnati tanto per capire che tipo di album fosse e che cose volessi raccontare. Ci sono state molte sessioni che abbiamo fatto insieme e sono proprio dei fratelli, si sono rivelati proprio per quello che sono sempre stati. Io e Tedua siamo stati coinquilini per tanto tempo, poi arrivò Bresh a Milano e poi un altro nostro amico. Abbiamo passato tre anni di convivenza molto particolari ma bellissimi, è lì che è iniziato tutto» ha rivelato Rkomi in diretta su RTL 102.5.