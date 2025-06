New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Yakuza” di Elodie e Sfera Ebbasta, “Survive” di Lewis Capaldi, “Quando sarò morto” di Naska e J-Ax e “Cabaret” di Orietta Berti feat. Fabio Rovazzi e Fuckyourclique

Come ogni settimana entrano in rotazione su RTL 102.5 nuovi successi italiani e internazionali.

ELODIE E SFERA EBBASTA COLLABORANO IN “YAKUZA”

Da oggi in rotazione su RTL 102.5, “Yakuza”, il nuovo singolo di Elodie con Sfera Ebbasta. Il singolo è prodotto da Rvssian, producer di fama internazionale che ha firmato hit per artisti del calibro di Bad Bunny, J Balvin, Nicki Minaj e in precedenza per lo stesso Sfera. Dopo il successo della loro prima collaborazione in “Anche stasera” del 2023, Elodie e Sfera Ebbasta, attualmente impegnato con il suo “Summer Tour 2025”, tornano insieme per un inedito, rafforzando un’intesa artistica tra le più forti e credibili della scena pop-urban italiana. Elodie, dopo aver dominato San Siro e il Maradona con “Elodie The Stadium Show”, si prepara a calcare i palchi delle principali città italiane con il suo tour nei palazzetti “Elodie Show 2025”. Si esibirà a Jesolo il 29 ottobre, per proseguire poi a Milano, Eboli, Firenze, Roma, Bari, per chiudere a Torino il 1º dicembre. Il tour nei palasport sarà un’estensione naturale del grande show portato negli stadi, un viaggio musicale che continua a consolidare l’artista come protagonista assoluta della nuova scena pop italiana.

LEWIS CAPALDI CON "SURVIVE"

“Survive”, il nuovo singolo di Lewis Capaldi, entra in rotazione su RTL 102.5 a partire da questa settimana. L’artista fa oggi il suo grandissimo ritorno con il nuovo singolo, un inno audace e coraggioso che sottolinea un periodo difficile della sua carriera, conclusosi a Glastonbury nel 2023 in un momento estremamente duro ma al tempo stesso speciale, quando la folla del Pyramid Stage ha aiutato un emozionato Capaldi ad andare oltre il traguardo. Il nuovo brano arriva dopo una serie di concerti in Scozia a maggio, che hanno visto Lewis tornare sul palco come ospite dell'associazione di beneficenza per la salute mentale CALM, in occasione della Mental Health Awareness Week. Senza pressioni e senza aspettative, gli spettacoli hanno permesso a Capaldi di valutare il suo stato di comfort e la sua risposta emotiva prima di tornare sotto i riflettori: una mossa che si è rivelata un vero e proprio trionfo. Dopo aver superato una tempesta a cui pochi sarebbero stati preparati, Lewis Capaldi torna con un rinnovato senso di responsabilità. “Survive" dimostra che anche nei momenti più bui c'è ancora la forza di mostrarsi in pubblico. Iniziando una nuova Era discografica, Lewis non si limita a sopravvivere, ma torna ancora più forte, con il cuore aperto e pronto a uscire di nuovo.

NASKA E J-AX INSIEME IN “QUANDO SARÒ MORTO”

Da questo venerdì Naska insieme a J-AX in radio con “Quando sarò morto”, brano tratto dall'ultimo EP di Naska “Milanconia” (Thamsanqa/The Orchard). Ironico, dissacrante e post moderno: il videoclip del brano, il primo interamente realizzato con l’intelligenza artificiale, vede Naska e AX in versione animata vivere le loro (dis)avventure nei panni dei protagonisti di alcuni titoli cult delle serie tv e dei cartoni animati, come Breaking Bad, Toy Story e Futurama. E dopo il grande successo del suo ultimo tour unplugged, che lo ha visto protagonista a suon di sold out nei più importanti teatri italiani, Naska è pronto a tornare dal vivo con “The Freak Summer Show”, la tournée estiva che, a partire dal prossimo giugno, lo vedrà protagonista dei principali festival italiani. Prodotto e organizzato da Vivo Concerti, le prossime tappe del “The Freak Summer Show” a Mondovi’, Legnano, Majano, Bergamo ed Empoli.

ORIETTA BERTI TORNA CON “CABARET” FEAT. FABIO ROVAZZI E FUCKYOURCLIQUE

Orietta Berti è pronta a sorprendere ancora una volta. Dopo il successo di “Discoteca Italiana” nel 2023, la cantante icona della musica italiana torna sulle scene con “Cabaret”, il nuovo singolo che da oggi entra in rotazione sulla prima radio d’Italia. Al suo fianco, ancora una volta, Fabio Rovazzi, artista trasversale che unisce musica, regia e comunicazione con uno stile ironico e fuori dagli schemi. Tra i due c’è ormai un’intesa artistica ben rodata. Ma la vera sorpresa è la presenza dei FUCKYOURCLIQUE, uno dei gruppi emergenti più irriverenti e seguiti della scena urban contemporanea, veri idoli della Gen Z e protagonisti indiscussi sui social. Il risultato è un mix travolgente: “Cabaret” è un brano urban pop, fresco, tagliente e con tutte le caratteristiche del tormentone estivo. Un sound immediato, un ritornello che resta in testa al primo ascolto e un testo che riflette con ironia il tempo che viviamo. Con “Cabaret”, Orietta Berti conferma ancora una volta la sua capacità di reinventarsi, contaminarsi e sorprendere, parlando a pubblici diversi ma restando sempre fedele a sé stessa.