Nozze d'oro per Jeff Bezos e Lauren Sánchez: si sposano a Venezia. Due giorni indimenticabili, tutte le curiosità

Jeff Bezos e Lauren Sánchez si sposano. E, stavolta, si tratta di un matrimonio da favola. Partiamo dalla location: Venezia. Si parla dell'arrivo su uno yacht da 500 milioni (la Laguna, a quanto pare, sarà blindatissima). Massime misure di sicurezza, tutto è stato pianificato al dettaglio. Nulla viene lasciato al caso. Due giorni di festeggiamenti: dal 24 al 26 giugno. Saranno circa 250 gli invitati. Al lavoro per le nozze dell'anno la storica agenzia londinese Lanza & Baucina.

TUTTO SOLD OUT A VENEZIA

E si parla già di hotel sold out. Giornalisti, fotografi che arriveranno da tutto il Mondo: si sposa uno dei tre uomini più ricchi in assoluto.

Uno dei tre uomini più ricchi del mondo. Jeff Bezos è il fondatore di Amazon, proprietario del Washington Post e della Metro Goldwyn Mayer. Può contare su 1,5 milioni di dipendenti e un patrimonio da 215 miliardi di dollari.

Nozze d'oro. Pensate che sono stati prenotati cinque hotel — Gritti Palace, Hotel Danieli, Aman Venice, Belmond Hotel Cipriani e The St. Regis Venis – per gli invitati.



DOVE AVVERRA' IL SI'?

Il fatidico sì, attesissimo, avverrà in Laguna. Ci sono alcuni rumors sulla location delle nozze: lasull’isola di San Giorgio - che garantirebbe privacy agli invitati e agli sposi - potrebbe essere il luogo ideale per celebrare le nozze.

«Tutti i soldi del mondo non possono cambiare queste regole - ha spiegato un osservatore, secondo il Daily Mail - Non c'è modo che tu voglia svegliarti a Venezia e non guardare il Canal Grande».

E poi non mancano rumors sulle camere d'albergo: si parla di un prezzo che parte da 3200 euro a notte (una sciocchezza per un uomo come Bezos, che ha una grandissima possibilità economica).