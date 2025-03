Teatro Parioli: arriva il tour dietro le quinte. Lì dove è nato il Maurizio Costanzo Show

La sigla è indimenticabile. Di Franco Bracardi, il pianista storico del Costanzo Show. Poi il sipario, l'arrivo di Costanzo sul palco. L'apertura della puntata con tanti ospiti: gente comune, politici, aspiranti attori ed imitatori. Migliaia hanno avuto successo, grazie a quel palco e grazie alle intuizioni di Maurizio Costanzo (la tv, dopo la sua morte, ha perso una figura enorme).

Ora arriva una nuova iniziativa del Teatro Parioli Costanzo in Roma, come il padre del Talk show amava dire ad ogni inizio di puntata. Si tratta di un'iniziativa molto gradita dal pubblico, che il 27 marzo, 14.00 alle ore 18.00 potrà fare un viaggio nel passato all'interno del Teatro per vivere un momento unico.

LEGGI ANCHE - Addio a Maurizio Costanzo, nel suo salotto la storia del costume italiano

ll Parioli è il teatro dove Costanzo trasmetteva lo storico programma televisivo, che ha segnato la storia della nostra Italia. Decine e decine di ospiti sono passati lì. Da Sgarbi a Giobbe Covatta, da Enzo Iacchetti a Mauro Coruzzi. Costanzo ha scoperto talenti ed ha inventato programmi televisivi di successo.

LEGGI ANCHE - "Abbiamo inventato insieme il Radio Costanzo Show". Lorenzo Suraci (Presidente RTL 102.5) ricorda Maurizio Costanzo

LA VISITA AL TEATRO

Sarà infatti possibile visitare il Teatro e vedere l’ufficio dove il giornalista Maurizio Costanzo costruiva i contenuti delle puntate, incontrava grandi personalità della politica, dello spettacolo, del “grande” cinema, dello sport…

Sempre raccontava l’attualità agli italiani -sensibilizzandoli- dando risonanza a importanti campagne sociali e civili come quella a favore dell’organizzazione non governativa Emergency di Gino Strada, le grandi battaglie per i diritti dell’amico Marco Pannella prima e di Marco Cappato poi…, le denunce contro la mafia, le campagne ambientaliste, quelle per proteggere le condizioni dei malati mentali, la lotta a favore dei diritti della comunità LGBTQ+ e responsabilizzava il paese sul grave tema del femminicidio.

Su questo famosissimo palco sono nati tanti personaggi grazie alla lungimiranza e all’intuito straordinario di Costanzo che ha dedicato la sua vita al lavoro mosso dalla sua infinita curiosità, Non smettendo mai di essere alla ricerca costante della verità

Sarà possibile assistere a video speciali sul Maurizio Costanzo Show e sulla storia del Teatro dall’apertura a oggi.

LEGGI ANCHE -Un anno senza Maurizio Costanzo: la tv non è più la stessa