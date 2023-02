"Abbiamo inventato insieme il Radio Costanzo Show". Lorenzo Suraci (Presidente RTL 102.5) ricorda Maurizio Costanzo

Dal 2013 al 2017 è andato in onda su RTL 102.5 il Radio Costanzo Show. Costanzo aveva 84 anni

Il giornalismo l'ha sempre avuto nel sangue. Maurizio Costanzo si avvicina ai primi giornali a soli 17 anni, durante il liceo: "Paese sera", uno storico quotidiano romano, lo sceglie come "volontario". Sono gli anni del liceo, inizia così la carriera di uno dei più grandi giornalisti italiani per antonomasia. L'unico, all'epoca giovanissimo, invitato al matrimonio di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Non solo giornalista, ma anche sceneggiatore, scrittore ed autore con la passione per la televisione, cinema e il teatro. Oggi con la notizia della sua morte ci sentiamo tutti più soli: Costanzo ha inventato un nuovo modo di fare televisione, scardinando la grammatica televisiva degli anni Sessanta e dando spazio alla gente comune. Non solo con il suo Maurizio Costanzo Show, che conta ben 4480 puntate nella storia della tv, ma anche con altri format: Buona domenica, Bontà loro, Acquario, "Grand'Italia" e tanti altri ancora. Costanzo ha lanciato decine e decine di comici ed attori, che hanno calcato le scene grazie al suo programma in onda ogni sera dal teatro Parioli di Roma. Costanzo ha fatto parte della famiglia di RTL 102.5 dal 2013 al 2017 con il "Radio Costanzo show", un appuntamento serale seguito da milioni e milioni di italiani.



IL RICORDO DI LORENZO SURACI: "HA FATTO PARTE DELLA FAMIGLIA DI RTL 102.5, ABBIAMO INVENTATO INSIEME IL RADIO COSTANZO SHOW" "Abbiamo inventato insieme il Radio Costanzo Show in onda su RTL 102.5 dal 2013. Lui, un grande giornalista ed un grande autore, ha iniziato la sua carriera proprio in radio. L'abbiamo ricordato sin da subito in diretta nei nostri programmi, nei notiziari, e lo faremo nel corso di tutta la giornata. Mando un forte abbraccio in questo momento a Maria De Filippi e a tutta la sua famiglia", ricorda Lorenzo Suraci - Presidente di RTL 102.5.



LE PAROLE DI FEDERICA GENTILE: "AVREI PASSATO ORE E ORE AD ASCOLTARE I SUOI RACCONTI" Federica Gentile, direttrice artistica di Radio Zeta e conduttrice di RTL 102.5, ha lavorato a lungo con Costanzo nella prima radiovisione d'Italia. “Maurizio è stata una delle persone più intelligenti, ironiche, divertenti, che abbia mai conosciuto. Una persona a cui ho voluto molto bene. Sarei rimasta ore e ore ad ascoltare i suoi racconti. Ho sempre apprezzato la sua capacità di divertirsi con le cose più semplici, mantenendo quella giocosità tipica dei bambini che spesso si perde nel corso degli anni”, ricorda Federica Gentile.

