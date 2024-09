"Mangio carne due volte al giorno": l'ex gieffino Paolo Masella corona un sogno e apre una macelleria

Vi ricordate la scorsa edizione del Grande Fratello? C'era anche Paolo Masella, romano, bello come il sole, che sin da subito ha attirato l'attenzione per la sua semplicità. Dopo la parentesi in tv, che gli ha regalato tanta popolarità, ha coronato un sogno aprendo una macelleria a Roma. Masella, che venerdì sarà ospite di Protagonisti con Fredella, Parpiglia, Taranto e Sica, a Rtl102.5 racconta:

Sono cresciuto con la carne nel sangue: mio nonno faceva il macellaio, mio padre faceva il macellaio, io e mia sorella facciamo i macellai. Quindi è proprio una dinastia cresciuta in questo lavoro, io sono cresciuto con la carne tutti i giorni, so che non fa benissimo infatti cerco di alternare carne bianca e rossa In questa macelleria voglio dare tutto me stesso e voglio portare il miglior prodotto possibile sia a livello di gusto, sia di benessere animale

L'AMORE NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO

La vita di Paolo viene stravolta nella casa del Grande Fratello, dove trova l'amore. Letizia Petris, è la donna che conquista il suo cuore. A RTL102.5 Masella racconta:



Nella casa ho incontrato il mio amore Letizia. Molti ancora oggi dubitano di noi due, ma secondo me è solo invidia, la domanda che ci fanno spesso è “ma siete ancora insieme?” Io rispondo sì siamo insieme e ci impegneremo per stare insieme per sempre

MA CHI E' PAOLO MASELLA?

Romano. Paolo Masella è nato nel 1997 ed ha partecipato all'edizione 2023 del Grande Fratello tra i Nip. Ha fatto parlare di sé per l'avversione nei confronti dei social. Ha sempre lavorato come macellaio, una passione che ha ereditato da suo padre e suo nonno. Umile lavoratore, diventato famoso grazie al reality di Alfonso Signorini. Non si è mai montato la testa ed ha continuato a lavorare come se non avesse mai partecipato ad un programma televisivo. Sogna una famiglia. Nella casa di Cinecittà ha conosciuto Letizia. E' nato un amore che va a gonfie vele.

