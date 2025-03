“Malinconia, lontana da casa mia!”: l'incontro promosso da Lux (ci sarà anche Frassica)

“Quando uno ride, vede un po' la sua anima”. Parola di Roberto Benigni, uno degli attori più amati di sempre. Premio Oscar. La risata è un atto intimo e profondo, che rivela e rafforza la nostra connessione con la spiritualità, questo è il tema dell'incontro dal titolo: “Malinconia, lontana da casa mia!”, organizzato da Lux Vide, Pastorale Universitaria e Università Luiss, che si terrà alle 18 del 1° Aprile all’università LUISS di Roma.

L’incontro vedrà come protagonisti Don Fabio Rosini e Nino Frassica, sarà introdotto dal nostro CEO Luca Bernabei e moderato da Giovanni Scifoni. Data la caratura degli ospiti e l’assoluta attualità del tema, abbiamo deciso di trasmettere l’evento in streaming per condividerlo con tutta la fantastica community Lux. Potrete seguire la diretta collegandovi a questo link: socialtv.luiss.it.

Il 1° aprile, nel corso di Protagonisti - in diretta su RTL 102.5 dalle 19 alle 21 - collegamenti con gli ospiti presenti al grande evento presso la Luiss di Roma.

