Nino Frassica al Festival di Sanremo, tutto quello che c'è da sapere sul co-conduttore scelto da Conti

Torna a Sanremo. Torna con la stessa adrenalina. E con il suo stile inconfondibile: Frassica, amato e inimitabile, è stato scelto da Carlo Conti come co-conduttore della serata di mercoledì 12 febbraio 2025 con Bianca Balti e Cristiano Malgioglio.

Non è la prima volta su quel palco per il grande Nino Frassica, scoperti da Renzo Arbore ai tempi di Quelli della notte. Nel 2018, con la conduzione e direzione artistica di Claudio Baglioni, Frassica è arrivato all'Ariston in divisa (quella del maresciallo della serie tv Rai Don Matteo). Prima ancora, nel 2016, sempre con Carlo Conti alla conduzione, era stato invitato su quel palco. Indimenticabile l'intervista doppia con Gabriel Garko.

IL SOGNO DI FARE TV

Dalla Sicilia a Roma. Nino Frassica chiama Renzo Arbore, lascia un messaggio in segreteria telefonica e alla fine riceve una risposta. Prende il primo treno e arriva nella Capitale. Conquista subito il talent scout più famoso di sempre: Arbore. Che lo ingaggia per uno dei programmi tv più famosi di sempre.

In un'intervista a Il Corriere della sera, racconta:

Gli lascia dei messaggi in segreteria. Per esempio, gli dicevo: "Sono un mio ammiratore, e questa è la mia segreteria telefonica", "Conto fino a tre, al tre stacco", "Sono un comico dilettante e non cerco lavoro". Lui, incuriosito, mi richiama e dice: "Se ti trovi a passare da Roma, vieni a trovarmi". Io vivevo a Messina e, guarda caso, il giorno dopo mi capita di passare per Roma

A Messina esordisce a teatro con "I cantatori pelosi figli della cantatrice calva" poi partecipa ad alcuni programmi radiofonici fino a quando, nel 1985, arriva a "Quelli della notte" e nel 1987 a "Indietro tutta!". Tanta televisione. Tanto cinema. Tante serie tv. Fabio Fazio, sia in Rai, sia a Nove, lo vuole come ospite fisso del suo programma "Che tempo che fa?" dove è direttore del giornale di satira Novella bella. Un vero successo.

LA VITA PRIVATA

Nel 1985 sposa l'attrice Daniela Conti e dopo 8 anni, nel 1993, arriva la separazione. Nino nel 2016 conosce Barbara Exignotis, che sposa con rito civile nel 2018.