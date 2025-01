Stefano De Martino senza freni, ecco il vero volto del "dottore" di Affari tuoi su Rai1

Stefano De Martino è sicuramente l'uomo del momento, il conduttore di punta di Rai1. Un ragazzo prodigio, che dal mondo della danza è passato a quello della tv conquistando tutti.

Affari tuoi, il programma di Rai1, sta volando come ascolti. Ed il "dottore" - personaggio chiave di quel game show - non è più un'entità misteriosa.

Stefano De Martino, in collegamento con Caterina Balivo a La volta buona, mostra il volto del dottore. Che dice:

CHI E' IL DOTTORE DI AFFARI TUOI?

Il Dottore di Affari Tuoi e i retroscena sul suo ruolo sono tanti. Si chiama Pasquale Romano ed è un importantissimo autore televisivo. Per anni sempre in prima linea con quelle telefonate improvvisate che, durante "Affari tuoi", fanno crescere la suspence del programma.

“Se sono il cattivo del programma? Direi che sono l’antagonista, è il mio ruolo. Ma non direi cattivo – dichiara Pasquale Romano (importante autore tv, che da anni ormai accompagna i pacchisti nel loro percorso nel programma di Raiuno) a FanPage – Perché la mia strategia non è far perdere o vincere il concorrente, ma portarlo a un finale significativo".

E poi nel corso dell'intervista continua. "Nel corso della partita, io so il contenuto del pacco del concorrente, ma ragiono come se non lo sapessi. Altrimenti il mio gioco sarebbe “sgamato”: se offro poco, il pacchista ha poco, se offro tanto, il pacchista ha tanto. Ragiono sempre indipendentemente dal contenuto del pacco, perché non è tanto quello che hai che fa la vittoria, ma quello che succede durante la partita (...)".