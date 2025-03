Antonella Clerici, scherzo telefonico oggi in diretta a È sempre mezzogiorno (VIDEO) Photo Credit: agenziafotogramma.it

Scherzo in diretta tv oggi ad Antonella Clerici. Nel corso di È sempre mezzogiorno, la trasmissione di cucina in onda tutte le mattina su Rai1, la conduttrice ha fatto i conti con una telefonata... carnevalesca.

La telefonata ricevuta dalla Clerici

Nello spazio dedicato al gioco telefonico, la Clerici ha avuto a che fare con tale Mariano di Afragola.

Il finto telespettatore ha raccontato di avere una moglie "bionda che si chiama come lei".

Subito dopo il colpo di scena: "Si chiama Anna".

La padrona di casa, un po' imbarazzato, ha replicato spiegando di chiamarsi Antonella: "Va bene uguale?"

A quel punto il fake Mariano ha aggiunto: "Scusi, io ho chiesto di chiamare Anna, Anna Falchi del gioco dei porcellini".

Insomma, il telespettatore voleva entrare in contratto con I Fatti Vostri, il programma in onda su Rai2 nella stessa fascia oraria di È sempre mezzogiorno.

Il precedente del 2022 a È sempre mezzogiorno

Un curioso incidente già capitato - era febbraio 2022 -, come ha ricordato prontamente Antonellina:

"È meravigliosa questa cosa, è la seconda volta che mi capita. Mariano senti, lo spiego anche ai telespettatori, altrimenti sembriamo matti. Esiste un unico centralino per i giochi telefonici della Rai. Ogni tanto smistano i giochi de I fatti vostri, dove c'è appunto Anna Falchi, e li portano qui a È sempre mezzogiorno, dove abbiamo altri giochi. Il centralone è uguale".

Quando ha chiesto a Mariano se volesse comunque giocare, il finto telespettatore ha risposto:

"Ma che peccato. Ma non avete neanche il signore dell'oroscopo? Ieri ero l'ultimo in classifica con il Capricorno".

La Clerici è apparsa sempre più divertito dall'inconveniente:

Io muoio. No, non abbiamo Paolo Fox. Non facciamo l'oroscopo, noi siamo una trasmissione di ricette, di cucina.

È martedi grasso ed ecco lo scherzo fatto ad Antonella Clerici in diretta a #Esempremezzogiorno 🤣#AscoltiTv pic.twitter.com/grAxH37NT6 — Nicola S (@nicolasavoia) March 4, 2025

"È uno scherzo di Carnevale"

Alla fine la rivelazione: non si trattava di una vera telefonata, bensì di uno scherzo alla Clerici, proprio nel giorno in cui si concludono i festeggiamenti per il Carnevale:

"Antonella visto che oggi è martedì grasso, abbiamo voluto farti uno scherzo".

Concisa, ma decisamente ficcante la risposta della conduttrice, indirizzata evidentemente ai suoi autori e collaboratori: "Siete dei cretini".