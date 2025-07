Balotelli: "Sto sui cogl*oni a Vieira, per questo non ho giocato al Genoa" Photo Credit: agenziafotogramma.it

Mario Balotelli è tra i delusi dell'ultima stagione calcistica. L'attaccante era tornato in Serie A alla fine del 2024, firmato un contratto con il Genoa. Ma con la maglia rossoblu ha collezionato soltanto 6 presenze per un totale di appena 56 minuti giocati.

Insomma, un'esperienza negativa, che non è servita per riscattare il periodo complicato che da qualche anno a questa parte sta vivendo sul terreno di gioco il centravanti ex Inter, City e Nazionale.

Balotelli parla di Vieira

Il giocatore 34enne è intervenuto a sorpresa nel podcast Controcampo, mentre suo fratello Enock stava rilasciando un’intervista. In questa occasione Balo ha detto la sua verità a proposito del flop con il Genoa assegnando grandi responsabilità all'allenatore Patrick Viera con il quale anche in passato non aveva avuto grande feeling (eufemismo):

"Quando è arrivato (al posto dell'esonerato Gilardino, Ndr), Vieira mi ha chiamato per chiedermi come stavo e come vedevo i giocatori, mi ha chiesto un po’ di cose sulla squadra. Mi sembrava fosse arrivato con buone intenzioni. Poi le prime partite mi ha messo dentro pochi minuti"

SuperMario ha raccontato di aver chiesto chiarimenti a Vieira riguardo al suo limitato utilizzo in campo: "Mi ha risposto che non c’era alcun problema e che preferiva mettere giocatori che corrono. È normale che Pinamonti, che difende tanto, giochi titolare, ma non è neanche giusto che io giochi 2 minuti. Per me era più un problema di antipatia, non calcistico".

Balotelli contro il Genoa

Balotelli ha accusato la società del Grifone di non aver preso una posizione netta: "La società, dal momento in cui Vieira faceva risultati non ha avuto le palle di dirgli niente (...) Mi sono ritrovato ad allenarmi da solo e fuori dal gruppo. La risposta della società è stata: 'Patrick ha paura che tu non possa accettare il fatto di giocare poco'. È una grandissima cazzata, dite piuttosto che gli sto sui coglioni e basta: dite la verità. (...) Mi hanno mancato di rispetto dal punto di vista umano e per questo mi aspetto che non si facciano mai più sentire in vita loro perché hanno avuto sette mesi per ascoltarmi e capire la situazione, non accetto le loro scuse, mi hanno mancato di rispetto".

"Vieira ha problemi di protagonismo"

Infine, il retroscena in merito alla partita giocata contro il Napoli in cui l'attaccante andò vicino al gol: "Ho giocato 4 minuti e quasi facevo gol. E sembrava quasi che avesse preso paura Vieira: ha problemi di protagonismo. Aveva paura che facessi gol, poi dovevo giocare e lui non voleva: questa è più di un’impressione. (...) E non gli stava bene che i giornalisti chiedessero di me ogni volta".