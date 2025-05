Harry Potter, la serie: svelati i nomi degli attori che interpreteranno i ruoli principali nei prossimi anni

Il mondo si prepara a tornare a Hogwarts. La serie di Harry Potter della HBO ha trovato finalmente i suoi tre protagonisti che, nei prossimi anni, avranno l'ingombrante eredità di interpretare Harry, Ron e Hermione.

Ieri sera, sui social, è comparsa una foto che li ritrae e li presenta al pubblico. Tra commenti favorevoli, critiche e polemiche che hanno infiammato il dibattito, inizia ufficialmente il viaggio della serie più attesa di sempre.

Gli eredi di Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson saranno Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton che saranno impegnati nei loro ruoli per almeno un decennio.

HARRY POTTER, LA SERIE: UN CASTING INCLUSIVO

Tutti e tre i nuovi giovani attori sono relativamente nuovi nel mondo della TV. McLaughlin ha un ruolo nella prossima serie d'azione e avventura della BBC, “Gifted”, mentre Stanton ha interpretato Matilda in “Matilda The Musical” nel West End di Londra per diversi mesi.

La showrunner Francesca Gardiner e il regista Mark Mylod hanno dichiarato:

"Dopo una straordinaria ricerca guidata dai direttori del casting Lucy Bevan ed Emily Brockmann, siamo lieti di annunciare di aver trovato i nostri Harry, Hermione e Ron. Il talento di questi tre attori unici è meraviglioso da ammirare e non vediamo l'ora che il mondo possa assistere alla loro magia insieme sullo schermo. Vorremmo ringraziare tutte le decine di migliaia di bambini che hanno fatto i provini. È stato un vero piacere scoprire la pletora di giovani talenti là fuori".

Ben 32.000 ragazzi si sono presentati ai provini per quelli che sono senza dubbio tre dei ruoli televisivi più importanti del prossimo decennio. McLaughlin, Stanton e Stout si prepareranno ora per le riprese, che inizieranno quest'estate ai Warner Bros. Studios di Leavesden, con la prima stagione in onda tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Il processo per trovare il Ragazzo Sopravvissuto e i suoi due migliori amici è durato mesi e mesi.

L’annuncio specificava l'impegno per un "casting inclusivo e diversificato" e chiedeva che, per ogni ruolo, gli agenti "presentassero artisti qualificati, senza distinzione di etnia, sesso, disabilità, razza, orientamento sessuale e identità di genere". Il round iniziale chiedeva ai candidati di inviare due video, uno che recitava un racconto breve o una poesia e il secondo che chiedeva loro di parlare di sé stessi e di "un familiare, un amico o un animale domestico a cui si è particolarmente legati".

HARRY POTTER, LA SERIE: ALLA RICERCA DEGLI ALTRI RUOLI

Il cast adulto finora rivelato per l'adattamento della HBO include Paapa Essiedu, che interpreterà il maestro di pozioni Piton, John Lithgow nel ruolo del preside Albus Silente, Janet McTeer in quello di Minerva McGranitt e Nick Frost in quello di Rubeus Hagrid.

Ma non è finita qui, ovviamente. Ora bisogna trovare gli attori che vestiranno i ruoli secondari, che andranno a riempire il castello di Hogwarts nelle varie stagioni della serie.

E secondo Deadline, dato il numero di nastri di audizioni presentati per i tre ruoli principali, è probabile che molti altri giovani membri del cast saranno estratti da tali nastri, permettendo al team di individuare più facilmente i futuri Draco Malfoy, Dean Thomas e Cho Chang. In particolare, alcuni dei Weasley, tra cui i due gemelli Fred e George, potrebbero essere scelti tra coloro che non hanno superato la selezione per il ruolo di Ron.

HARRY POTTER, LA SERIE: IL TEAM TECNICO

La serie è stata descritta come un "adattamento fedele" degli amati libri e la sua produttrice esecutiva è l'autrice del materiale originale J.K. Rowling, che ha suscitato numerose polemiche per le sue dichiarazioni sui diritti transgender negli ultimi mesi. La serie approderà su HBO Max e sarà scritta e prodotta esecutivamente da Gardiner.

Mylod sarà produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros Television. Stando alle ultime dichiarazioni, non sarà facile vedere i primi episodi prima della fine del 2026. Ma non è escluso anche aspettare l’inizio del 2027.