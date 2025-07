Temptation Island, oggi torna il reality delle corna su Canale 5: ecco coppie e single

Da oggi, giovedì 3 luglio, torna in tv, come sempre su Canale 5, Temptation Island.

Il reality dei sentimenti (e delle corna) è giunto alla 12esima edizione.

Temptation Island: il meccanismo

Sette coppie non sposate e senza figli in comune decidono di mettersi in gioco, affrontando un’esperienza senza filtri per scoprire la vera natura del loro legame e provare a rispondere ad alcune domande fondamentali per continuare a vivere un rapporto di coppia. “L’amore che c’è tra di noi è autentico? La vita di coppia è la vita che voglio? Posso davvero fidarmi della persona che ho al mio fianco? Lui/lei è la persona giusta con cui costruire un futuro insieme?

Durante il periodo di permanenza, attesissimi i falò, immancabile appuntamento sulla spiaggia dove fidanzati e fidanzate sono chiamati da Filippo per nuovi e importanti svelamenti mostrati attraverso video che rivelano cosa accade nei rispettivi villaggi. Ma, capita spesso che alcuni video vengano anticipati nel Capanno, luogo di incontro all’interno dei villaggi. Qui dopo aver visto comportamenti inusuali dei propri fidanzati/e le reazioni a caldo spesso sfociano con rabbia e delusione in immediate richieste di falò di confronto anticipato.

Occasione importante per guardare negli occhi il/la partner nella speranza di capire davvero se esistono ancora i presupposti per continuare la loro storia d’amore o scegliere di interrompere la relazione. Quando il viaggio nei sentimenti volge al termine i componenti delle coppie rimaste in gioco devono sciogliere ogni dubbio all’immancabile e attesissimo falò di confronto finale. Sarà proprio qui che i protagonisti decideranno se l’amore vince su tutto o se la distanza ha creato la temuta crisi.

Temptation Island 2025: le coppie e i single

Valentina, 32 anni e Antonio 33 anni, fidanzati da 1 anno;

Alessio, 39 anni e Sonia M., 48 anni, fidanzati da 8 anni;

Maria Concetta, 37 anni e Angelo, 33 anni, fidanzati da poco più di 1 anno e mezzo;

Simone, 28 anni e Sonia B., 25 anni, fidanzati da 6 anni;

Denise, 36 anni e Marco 31 anni, fidanzati da 4 anni;

Lucia, 27 anni e Rosario 29 anni, fidanzati da 2 anni;

Sarah, 24 anni e Valerio, 26 anni fidanzati da 5 anni.

Con loro, 26 single, 13 donne e 13 uomini, divisi nei rispettivi villaggi.

Alessia, Marianna, Alice, Rebecca, Marta, Mariela, Nicol, Eva, Ylenia, Claudia, Ary, Arianna e Ale; e Diego, Emanuele, Flavio, Lorenzo, Manuel, Gabriel, Andrea, Francesco, Salvatore, Mariano, Alessandro, Matteo ed Edoardo.

Alla conduzione confermatissimo Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2025: la location

Niente Sardegna, stavolta Temptation Island si trasferisce in Calabria, nel Calalandrusa Beach&Nature Resort (in provincia di Catanzaro), piccolo angolo di paradiso immerso nel verde, un luogo ricco di vegetazione con ampi giardini affacciato direttamente sulle acque cristalline del mar Ionio.